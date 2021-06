Déroulement des entretiens pour un poste dans l’équipe du Service client

Par James Gundry — déc. 2016 — 5 min lues

Chez GoCardless, nous sommes très fiers de notre équipe de Service client. 😛

Si une requête est à deux doigts de déroger notre contrat de niveau de service ou si une mise à jour produit cause un problème inattendu, nous faisons tout notre possible, le plus rapidement possible, pour le régler.

L’amélioration de nos procédures et de notre efficacité ainsi que le partage de toujours plus de connaissances font partie de nos tâches quotidiennes. Ainsi, lorsque que nos clients nous contactent, nous faisons en sorte d’avoir les outils appropriés afin de leur offrir une solution rapide et efficace. Et si, en plus, nous arrivons à les faire sourire en même temps, c’est la cerise sur le gâteau.

Mais notre équipe sait aussi s’amuser. D’ailleurs, notre groupe de conversation sur Slack est hautement admiré dans l’entreprise. S’il existait un prix pour l’usage excessif de GIF et l’envoi de blagues en continu, nous le gagnerions haut la main. Nous sommes aussi toujours partants pour participer aux événements d’entreprise… sans oublier les « Friday Drinks » au pub.

Nous avons aussi testé de nombreux bars et restaurants à proximité du bureau, participé à des parties de laser tag, de bubble football, de bière-pong et bien plus encore. Tout ça dans le but de créer un super esprit d’équipe.

Bref, je m’emballe, revenons à nos moutons. Après tout, c’est pour en savoir plus sur le déroulement des entretiens dans notre équipe que vous êtes là. Alors, allons-y.

Tout commence avec votre CV

Certains de nos supers agents sont arrivés dans notre équipe sans avoir nécessairement de l’expérience dans notre industrie alors ne pensez surtout pas que si vous n’avez pas d’expérience dans notre industrie, nous ne considérerons pas votre candidature.

Avec votre CV et votre lettre de motivation, nous avons une première impression de vous. Votre expérience, vos compétences, ce qui vous motive et même ces deux ou trois petites bizarreries qui vous rendent unique nous intéressent. Étant donné que nous recevons de nombreuses candidatures, pensez bien à la présentation des informations dans votre CV et votre lettre de motivation afin que nous ne rations rien !

Si nous aimons ce que nous voyons, nous vous contacterons pour un entretien téléphonique.

Entretien téléphonique

Notre premier contact avec vous : notre première opportunité de nous faire une idée de qui vous êtes, de découvrir vos expériences passés et pourquoi vous voulez travailler pour nous.

Qu’est-ce qui vous plaît/intrigue/intéresse chez GoCardless et dans le monde de la Fintech ? Comment vous voyez-vous évoluer avec nous ?

Selon qui vous appelle, il se peut aussi qu’on vous questionne sur vos compétences en cuisine. (La gourmandise est un peu le pêché mignon de l’équipe… et les contributions sont toujours les bienvenues 😋).

Cet entretien n’est pas seulement notre opportunité d’en savoir plus sur vous, c’est aussi votre chance d’en savoir plus sur le poste, notre produit, notre culture d’entreprise voir même combien de marshmallows géants Jess peut mettre dans sa bouche en une fois (elle a insisté sur le fait qu’ils sont « géants »).

N’oubliez pas, c’est votre occasion de nous impressionner. Inspirez, expirez…et montrez-nous à quel point vous êtes génial(e) !

Entretiens face-à-face

Si vous avez réussi votre entretien téléphonique, nous vous inviterons à rencontrer une partie de l’équipe dans nos bureaux. Nous commencerons par une visite du bureau pour que vous vous fassiez une idée de l’environnement dans lequel vous pourriez travailler. Puis, vous découvrirez notre façon de travailler par le biais de quelques petits exercices, assis(e) parmi notre sympathique équipe.

Une fois la visite du bureau terminée, le premier entretien face-à-face d’une série de deux commencera.

Compatibilité avec le poste :

D’une durée d’environ 30 min, le but du premier entretien en face-à-face est de nous aider à savoir si vous avez le profil recherché pour travailler dans notre équipe. Nous vous poserons des questions pour identifier vos points forts, découvrir les zones sur lesquelles vous pouvez vous améliorer et évaluer si vous avez les compétences clés que nous recherchons.

Nous explorerons aussi plus en détail ce qui vous donne envie de travailler dans l’équipe Service client de GoCardless, vos propres expériences avec des services client (bonnes et mauvaises). Enfin, nous parlerons de votre opinion sur la place du service client dans la vision globale de l'entreprise.

Adaptation à la culture d’entreprise :

Le deuxième entretien nous permet d’en savoir plus sur vous et les valeurs qui vous sont chères. C’est là que nous évaluons si vous correspondez au profil que nous recherchons pour l’équipe et la communauté de GoCardless.

N’ayez crainte, nous ne sommes pas après quelque chose de précis. Tout le monde est différent et ces questions nous aident juste à déterminer si nous aurons envie de passer 9 heures par jour à travailler avec vous. (De la même façon, c’est aussi votre opportunité de décider si vous avez envie de passer 9 heures à travailler avec nous !). Nous voulons savoir ce qui vous fait vous lever le matin, ce qui vous fait avancer dans la vie, et surtout ce que vous adorez dans le fait d’apporter de l’assistance à des clients.

Exercices d’assistance :

Une fois les entretiens face-à-face terminés, vous passerez aux exercices d’assistance. Il s’agit d’exercices courts pendant lesquels, assis(e) avec notre équipe Service client, vous découvrez à quoi ressemblerait votre travail dans notre équipe. Nous vous donnerons des petits exercices à réaliser, des e-mails à écrire et quelques appels téléphoniques à faire sous forme de jeu de rôle. Ne vous inquiétez pas, ces exercices sont simples et ne sont absolument pas faits pour vous piéger ou quoi que ce soit d’autre. Nous voulons juste voir comment vous interagissez avec les personnes assises à côté de vous, comment vous abordez les tâches et comment vous formulez vos réponses.

Accompagner nos clients par téléphone est un aspect important de notre travail. Les jeux de rôle nous permettent de tester votre comportement au téléphone, votre capacité à expliquer quelque chose et comment vous réagissez lorsque vous ne connaissez pas la réponse à une question.

Une fois tout ceci terminé, vous serez libre et pourrez enfin rentrer chez vous, avec, nous l’espérons, un regain de confiance après avoir passé ces entretiens.

Entretien avec la direction

Si vous en êtes arrivé(e) là, vous avez cartonné et, oui, vous nous plaisez.

Vous en êtes donc à l’étape finale des entretiens. Cette fois, vous reviendrez dans nos bureaux pour rencontrer deux directeurs, très probablement le responsable de notre service accompagné d’un autre responsable de service.

Présenté comme ça, ça peut sembler intimidant. J’étais une boule de stress le jour où j’ai passé la porte de la salle d’entretien. Mais, en fait, vous n’avez aucune raison de stresser. Tout le monde est cool et décontracté chez GoCardless, même les directeurs. C’est pour vous une opportunité de rencontrer les personnes qui géreront votre emploi du temps et votre progression dans l’entreprise.

Ils voudront en savoir plus sur vos motivations et découvrir pourquoi vous voulez travailler pour GoCardless et pas une autre entreprise. Ils voudront aussi savoir comment vos expériences passées nous aideront à réaliser notre vision d’entreprise. Ils vous demanderont ce que vous attendez de votre travail pour GoCardless, ce que vous voulez apprendre pendant votre temps chez nous et comment vous envisagez le futur de votre carrière.

La différence entre cet entretien et les précédents ? Vos réponses sont examinées par nos employés les plus expérimentés, ceux qui peuvent comprendre des choses que les autres personnes avant ont raté.

Mon meilleur conseil ? Prenez le temps de réfléchir à ce que vous recherchez vraiment pour votre prochain poste avant de venir.

En quoi vos expériences passées vous ont-elles conduit là où vous en êtes maintenant ?

Pourquoi voulez-vous vous lancer dans une carrière dans le Service client ?

Où pensez-vous que vous travaillerez d’ici deux ans ? Toujours chez GoCardless ? Ailleurs ?

Si vous êtes convaincu(e) que vous êtes au bon endroit, que vous allez là où vous voulez vraiment aller et que vous êtes motivé(e), alors, détendez-vous et surtout, soyez vous-même !

Notes sur le déroulement

Les questions :

N’hésitez jamais à poser des questions, quelle que soit l’étape où vous en êtes. Bien sûr, nous vous inviterons à nous poser des questions à certains moments mais nous avons pour objectif de rendre notre procédure la plus transparente possible. Alors, sachez-le, il n’y a jamais de mauvais moment pour poser une question.

Notre prise de décision :

À la fin de chaque entretien que vous passez, les membres de l’équipe qui vous ont rencontré se réunissent pour discuter du déroulement de l’entretien et décider si vous avancez à l’étape suivante ou pas.

Notre réponse :

Nous ferons tout notre possible pour vous informer de notre décision dans les 48 heures suivant chaque étape. Si nous avons reçu un grand nombre de candidatures, il se peut que cela nous prenne jusqu’à une semaine. Si cela fait déjà plus d’une semaine et que vous n’avez pas reçu de nouvelles de notre part, contactez-nous.