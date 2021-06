A l’aube de la révolution de l’Open Banking

mars 2021 — 1 min lues

Qu’est ce que l’open banking?

L'open banking est un moyen sûr et pratique pour les clients de prendre le contrôle de leurs données financières et de les partager avec des organisations autres que leurs propres banques. C’est une vraie révolution qui se profile quant à la façon dont nous déplaçons, gérons et utilisons notre argent au quotidien, et pour les entreprises, l’open banking permet de rendre la gestion des flux de trésorerie et la réception des paiements plus faciles et à moindre coût.

Quels sont les avantages de l’open banking?

L’open banking permet de résoudre de nombreuses problématiques ayant des répercussions importantes sur les consommateurs et les entreprises telle que la réduction des frais liés aux paiements. Par exemple, les transactions par carte bancaire impliquent des frais élevés car elles engagent de nombreux acteurs, cherchant tous à dégager un profit, ou au moins couvrir leurs coûts. Cette accumulation rend donc le service cher pour le commerçant, qui peut répercuter ce coût sur le consommateur. A titre de comparaison, les méthodes de paiement de banque à banque, telles que le prélèvement bancaire et les paiements via open banking, impliquent moins d’intermédiaires dans les transactions permettant ainsi de maintenir des frais de transaction à moins d’1%.

Quels changements l’open banking va-t-elle créer?

L’open banking va amener deux changements clés: une diminution significative de la fraude et des frais bancaires:

En 2019, la fraude à la carte bancaire représentait déjà un total de 1,182 milliard d’euros. Le phénomène s’est depuis aggravé suite à une utilisation plus intense des paiements à distance par carte bancaire dès le premier confinement. Les mandats vérifiés via open banking sont un dispositif anti-fraude permettant de réduire le risque en confirmant que les débiteurs sont bien les détenteurs et ont bien accès au compte bancaire qu’ils utilisent pour établir un mandat. Ils sont conçus pour réduire la fraude et identifier instantanément les clients qui n’ont aucune intention de payer.

L’open banking va rendre possible l'utilisation des paiements de banque à banque (moins chers que les paiements par carte), par exemple pour le commerce électronique. Grâce à la combinaison des paiements instantanés via l’open banking et des solutions de prélèvement récurrent, vous pouvez traiter les paiements instantanés pour les paiements initiaux ou ad hoc (paiements instantanés déclenchés par le débiteur pour effectuer des paiements ponctuels, souvent en plus de leur abonnement existant) permettant au commerçant d’effectuer un premier paiement en temps réel pour chaque nouveau client et de mettre en place des prélèvements récurrents automatiques (ex. inscription à une salle de sport) ainsi que pour tous les autres paiements récurrents.