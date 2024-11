Principaux avantages 3 à 7 Flux de travail de 3 à 7 jours ouvrables compressé en un seul. 300 000 clients ont migré avec succès de leur ancien fournisseur de prélèvement automatique vers GoCardless.

Flux de trésorerie économe en énergie

Engie propose à ses clients mondial une énergie durable, abordable et à faible coût, et vise à le faire avec un minimum de tracas.

« Nous gérons environ 700 000 comptes clients et nous souhaitons leur simplifier le plus possible le paiement », a déclaré Penny Maher, directrice du marketing et de l'expérience numérique chez Engie.

Dans le cadre d'efforts visant à simplifier l'expérience de paiement des clients et ses propres processus, Engie migre ses opérations vers une nouvelle plateforme d'orchestration des paiements. C'est là que GoCardless entre en jeu.

Fini les allers-retours

« Dans le cadre de la migration, lorsque nous avons examiné la voie à suivre concernant les prélèvements automatiques, nous avons reçu une offre de notre banque », a expliqué Jen. « Cependant, le processus et la technologie consistaient toujours à effectuer des paiements par lots sous 24 heures via des échanges de fichiers, ce qui est très similaire à ce que nous avions déjà. »

L'approche de GoCardless en matière d'automatisation s'est immédiatement imposée comme un changement radical dans la manière dont Engie pouvait exploiter l'automatisation, pour que les paiements deviennent davantage un générateur de valeur pour l'entreprise et moins un processus long et lent.

« GoCardless fournit des interactions API instantanées où nous pouvons envoyer la demande de paiement via notre API, recevoir les réponses de paiement en retour via notre API, et ne plus avoir à gérer une technologie obsolète », a expliqué Jen. « Nous sommes passés d'un processus de bout en bout qui était de créer la demande de prélèvement automatique dans notre moteur de facturation, de l'envoyer au fournisseur de paiement, de le faire traiter puis de lui répondre, à un processus presque entièrement automatisé. »

Compression de sept jours en un seul

Cette automatisation a permis à Engie de réduire considérablement son flux de travail de prélèvement automatique.

Les demandes de paiement qui prenaient auparavant entre trois et sept jours ouvrables sont désormais traitées le jour même par GoCardless.

Parmi les avantages supplémentaires, citons des coûts réduits et des paiements plus prévisibles, ce qui à son tour améliore les flux de trésorerie et augmente le taux de réussite des paiements.

« Les paiements bancaires directs sont une solution peu coûteuse et fournissent des revenus prévisibles », a souligné Jen. « Du point de vue du client, cette solution nous permet de facturer le client à la date à laquelle il s'attend à être facturé, ce qui lui permet de s'assurer plus facilement qu'il dispose de l'argent sur son compte. »

Amélioration des données disponibles

Jen est également ravie que GoCardless ait résolu les défis persistants d’Engie en matière de rapports et de rapprochements. « Une partie du mandat de ce projet consistait à mettre à disposition de meilleures données et de meilleurs rapports », a-t-elle déclaré.

GoCardless a travaillé en étroite collaboration avec nous pour s'assurer que nous obtenions les métadonnées de paiement dont nous avons besoin afin de pouvoir synchroniser les prélèvements avec le reste de nos systèmes et effectuer des rapprochements complets de bout en bout.

Les informations supplémentaires ont permis d'obtenir des avantages inattendus, explique Jennifer : « L'une des choses passionnantes auxquelles nous ne nous attendions pas, c'est que cette solution nous aide à suivre les fuites de revenus potentielles, afin que nous puissions identifier et combler ces écarts. »

Engie comprend désormais également mieux l'impact des échecs de paiement sur sa trésorerie et les mesures à prendre.

« Nous avons une meilleure visibilité sur nos prélèvements automatiques refusés. Nous avons donc entamé une conversation avec GoCardless au sujet de Success+, qui est capable d'apprendre au fil du temps grâce à l'apprentissage automatique (Machine Learning) quand une demande de paiement a plus de chances d'aboutir », a déclaré Jen.

Une migration transparente

La migration des données vers GoCardless impliquait le transfert de plus de 300 000 jetons de l'ancien fournisseur de prélèvement automatique d’Engie. Sans l'aide de l'équipe de GoCardless, cette partie du projet aurait pu être à haut risque.

« L'entreprise était évidemment très nerveuse à ce sujet, car si nous ne réussissions pas à migrer ces clients, leurs prélèvements automatiques n'existeraient plus et nous aurions dû leur demander de les configurer à nouveau », a expliqué Jen. « L'équipe de GoCardless a été formidable, elle est restée à nos côtés et nous a expliqué tout le processus. Nous avons effectué la migration en un week-end et l’équipe était présente à chaque étape pour s'assurer de la réussite du processus. »

Prêt pour une croissance durable

Engie, l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable au monde, s'est engagé à l'échelle mondiale à atteindre le net zéro d'ici 2045.

« Notre entreprise est prête à innover et à repousser les limites. Nous savons également que les consommateurs attendent non seulement des gouvernements, mais aussi des détaillants et des producteurs d'énergie, qu'ils jouent un rôle plus important dans la transition vers le net zéro », a expliqué Penny.

« Chacun d’entre nous en sommes très fiers et nous cherchons à nous associer à des entreprises qui travaillent également à la réalisation de leurs propres objectifs de durabilité au sein de leur propre secteur », a ajouté Jen. « La façon dont GoCardless a rendu nos paiements plus efficaces signifie également que nous pouvons consacrer plus de temps à travailler dans des domaines qui comptent vraiment pour nous. »

Le volet GoCardless du projet de transformation des paiements étant désormais en phase d’exécution, le partenariat évolue pour aider Engie à bâtir la meilleure entreprise possible.

« Nous sommes un fournisseur d’énergie – les paiements ne sont pas notre domaine d’expertise », a déclaré Jen. « Maintenant que la solution est opérationnelle, GoCardless travaille avec nous sur différentes manières d’encourager davantage de clients à utiliser les paiements bancaires directs. Lors d’une campagne récente, 40 % des clients ayant répondu ont choisi le prélèvement automatique. Je pense que cela vient des jeunes générations qui veulent programmer leurs paiements sans avoir à se soucier de se souvenir de payer leurs factures. D’autres succès comme celui-ci réduiront nos coûts, rendront l’entreprise plus efficace et faciliteront la vie d’un plus grand nombre de nos clients. »