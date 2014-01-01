Paiements à l'étranger

Dans quels pays GoCardless est-il disponible ?

GoCardless Pro est disponible dans tous les pays respectant les normes anti-blanchiment. La possibilité de créer un compte instantanément est disponible en France, Grande-Bretagne, Zone Euro, Suède, Danemark, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.

Dans quels pays puis-je prendre des paiements ?

Avec SEPA, vous pouvez collecter des fonds dans les 21 pays de la zone Euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, San Marino, Slovaquie, Slovénie.Vous pouvez également collecter des fonds en Grande-Bretagne en Livres Sterling.

Qu'est ce que le prélèvement SEPA?

Le prélèvement SEPA est un nouvel instrument de paiement introduit par l’Union Européenne en Août 2014 qui remplace le prélèvement national. Il permet de collecter des fonds sur les comptes bancaires en Euro dans toute la zone SEPA.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide SEPA.

Qu’est ce que le prélèvement Bacs?

Le prélèvement Bacs est l’équivalent du prélèvement SEPA en Grande-Bretagne et est régi par l'organisme BACS.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide BACS (en Anglais).

Qu’est ce que le prélèvement Autogiro?

Le prélèvement Bacs est l’équivalent du prélèvement SEPA en Suède.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide Autogiro (en Anglais).

Qu’est ce que le prélèvement Betalingsservice?

Le prélèvement Bacs est l’équivalent du prélèvement SEPA en Danemark.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide Betalingsservice (en Anglais).

Qu’est ce que le prélèvement BECS?

Le prélèvement BECS est l’équivalent du prélèvement SEPA en Australie.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide BECS (en Anglais).

Qu’est ce que le prélèvement BECS (NZ)?

Le prélèvement BECS (NZ) est l’équivalent du prélèvement SEPA en Nouvelle-Zélande.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide BECS (NZ) (en Anglais).

Qu’est ce que le prélèvement PAD?

Le prélèvement PAD est l’équivalent du prélèvement SEPA en Canada.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide PAD (en Anglais).

Quelles devises sont supportées par GoCardless?

Nous acceptons les paiements en EUR (Euro) et GBP (Livres Sterling).

Les coûts à l’étranger sont-ils les mêmes?

Oui, vous bénéficiez d’un tarif unique dans la devise de votre choix (EUR ou GBP).

Quand est-ce que GoCardless sera disponible hors d��’Europe?

Vous pouvez actuellement inscrire votre intérêt à accepter des paiements des pays suivants :BrésilÉtats-Unis