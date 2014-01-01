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GoCardless Pro est disponible dans tous les pays respectant les normes anti-blanchiment. La possibilité de créer un compte instantanément est disponible en France, Grande-Bretagne, Zone Euro, Suède, Danemark, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.
Avec SEPA, vous pouvez collecter des fonds dans les 21 pays de la zone Euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, San Marino, Slovaquie, Slovénie.Vous pouvez également collecter des fonds en Grande-Bretagne en Livres Sterling.
Le prélèvement SEPA est un nouvel instrument de paiement introduit par l’Union Européenne en Août 2014 qui remplace le prélèvement national. Il permet de collecter des fonds sur les comptes bancaires en Euro dans toute la zone SEPA.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide SEPA.
Le prélèvement Bacs est l’équivalent du prélèvement SEPA en Grande-Bretagne et est régi par l'organisme BACS.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide BACS (en Anglais).
Le prélèvement Bacs est l’équivalent du prélèvement SEPA en Suède.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide Autogiro (en Anglais).
Le prélèvement Bacs est l’équivalent du prélèvement SEPA en Danemark.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide Betalingsservice (en Anglais).
Le prélèvement BECS est l’équivalent du prélèvement SEPA en Australie.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide BECS (en Anglais).
Le prélèvement BECS (NZ) est l’équivalent du prélèvement SEPA en Nouvelle-Zélande.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide BECS (NZ) (en Anglais).
Le prélèvement PAD est l’équivalent du prélèvement SEPA en Canada.Vous pouvez en apprendre plus dans notre guide PAD (en Anglais).
Nous acceptons les paiements en EUR (Euro) et GBP (Livres Sterling).
Oui, vous bénéficiez d’un tarif unique dans la devise de votre choix (EUR ou GBP).
Vous pouvez actuellement inscrire votre intérêt à accepter des paiements des pays suivants :BrésilÉtats-Unis
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