Virtuelle Konten oder GoCardless?

Mit Ihrem Online-Handel steht Ihnen die ganze Welt offen. Potenzielle Kunden gibt es in jedem Winkel der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das klingt erstmal wunderbar, ist jedoch mit einigen Hürden verbunden, Stichwort „internationaler Zahlungsverkehr“. Wer hier nicht von Bankgebühren erschlagen werden möchte, sollte sich mit dem Thema virtuelle Konten beschäftigen.

Die Ausgangslage kommt Ihnen sicher bekannt vor: Sie vertreiben Ihre Waren oder Dienstleistungen im Ausland. Die Kund:innen möchten Sie in einer Fremdwährung bezahlen und damit gehen die Schwierigkeiten los. Als kleines oder mittelständisches Unternehmen ist es für Sie nicht wirtschaftlich, im Zielland ein Bankkonto zu eröffnen, da Sie dafür eine lokale Niederlassung eröffnen müssten. Also überweisen die Käufer:innen den Rechnungsbetrag von ihrem Konto auf Ihr Unternehmenskonto bei Ihrer Hausbank, welches in Euro geführt wird, wo das Geld nach bis zu einer Woche Banklaufzeit dann eintrudelt. Dabei fallen neben Wechselkursgebühren auch saftige Transaktionskosten an. Hier offenbaren sich die Vorteile des virtuellen Kontos.

Besser geht’s mit virtuellen Konten

Internationale Zahlungen aus zahlreichen Ländern werden akzeptiert und häufig noch am selben Tag überwiesen. Zahlungen gehen auf einem virtuellen Bankkonto zentralisiert ein, das vereinfacht den Abgleich in der Finanzbuchhaltung enorm. Insgesamt fallen so weniger manuelle Tätigkeiten an und das führt zu – richtig – geringeren Kosten! In Verbindung mit der Tatsache, dass bei virtuellen Banken geringere Gemeinkosten anfallen, ergibt für Sie beträchtliches Sparpotenzial verglichen mit konventionellen Banken.

Die Abwicklung ohne eine physische Bank bringt weitere Vorteile mit sich. Die Arbeit erfolgt gänzlich papierfrei, sie ist leicht automatisierbar, was besonders für wiederkehrende Zahlungen ein unschlagbarer Vorteil ist. Sie sind ortsungebunden, sondern brauchen lediglich eine Verbindung zum Internet, um auf Ihr virtuelles Bankkonto mit IBAN zuzugreifen. Außerdem verkürzt die reine Online-Präsenz Banklaufzeiten, Sie arbeiten flexibler und effizienter und können trotzdem sicher sein, dass alle regulatorischen Anforderungen eingehalten werden.

Noch besser geht’s mit GoCardless

Sie können sich auf unsere nachgewiesene Kompetenz im internationalen Zahlungsverkehr verlassen. Eine aktuelle Studie ergab, dass sich Unternehmen mit unserer Unterstützung bis zu 44 % mehr Märkte erschließen konnten. Wir beweisen, dass der internationale Einzug wiederkehrender Zahlungen weder langwierig noch teuer oder unzuverlässig sein muss. GoCardless bietet in über 30 Ländern der Welt lokalen Bankeinzug. Ihre Kund:innen können ganz einfach in der eigenen Währung bezahlen, Sie erhalten Ihre Rechnungsbeträge ebenso einfach in Euro. Für diese übersichtlichen Transaktionen müssen keinerlei zusätzliche Konten eingerichtet werden, weder bei physischen Banken noch bei virtuellen, egal ob im Ausland oder im Inland. Es fallen lediglich 2 % Transaktionskosten sowie 0,20 € pro Transaktion an. Darin ist die Währungsumrechnung bereits inbegriffen, Sie erhalten außerdem den realen Wechselkurs. Dieser gilt als der fairste Wechselkurs, den man anbieten kann, er wird jedoch häufig von Banken oder Überweisungsanbietern nicht weitergegeben. Wir tun dies jedoch in Zusammenarbeit mit Wise. GoCardless bietet ultimative Transparenz, da dieser reale Wechselkurs bei der Erstellung einer Zahlung bereits mit angegeben wird, sodass Sie errechnen können, welcher Anteil der eingenommenen Zahlung nach der Währungsumrechnung auf Ihrem Konto eingehen wird.

Im Gegensatz zu virtuellen Konten wählen Sie bei GoCardless das Zahlungsdatum und ziehen den Betrag direkt von den Konten Ihrer Kund:innen ab. Damit gehören die mit Kartenzahlungen verbundenen Ausfallraten sowie utopische Zahlungsziele der Vergangenheit an. Ihr Cashflow wird es Ihnen danken!

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.