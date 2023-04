Für Unternehmen, die erwägen, ein Konto außerhalb Deutschlands zu führen, gibt es eine Reihe von Szenarien und Bedingungen zu berücksichtigen. Unternehmen sollten die Möglichkeit prüfen, eine ausländische IBAN einzurichten, da dies zahlreiche Vorteile mit sich bringen kann. Erstens können Unternehmen, die sich für eine ausländische IBAN entscheiden, teure internationale Überweisungsgebühren einsparen, wodurch Zahlungen in und aus anderen Ländern effizienter werden. Zweitens können Unternehmen beim Umgang mit Finanzen in anderen Ländern von mehr Datenschutz profitieren.

Neben erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzgesetzen, die in dem Land gelten, in dem das Konto geführt wird, gibt es je nach den lokalen Vorschriften auch Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Es ist jedoch wichtig, dass Unternehmen alle mit der Eröffnung eines ausländischen Kontos verbundenen Einschränkungen oder Gebühren sorgfältig prüfen und sich über ihre rechtlichen Verpflichtungen im Klaren sind, bevor sie fortfahren. Darüber hinaus ist es für Unternehmen ratsam, sich über die verschiedenen Banken in dem von ihnen gewählten Land zu informieren, bevor sie sich für die Eröffnung eines Geschäftskontos entscheiden.

Ein ausländisches Geschäftskonto: Warum es vorteilhaft sein kann

Für in Deutschland registrierte Unternehmen gibt es verschiedene Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, ein Geschäftskonto bei einer ausländischen Bank zu eröffnen und zu führen.

Mit einem Geschäftskonto im Ausland profitieren Unternehmen, die ihre Waren oder Dienstleistungen international über einen Online-Shop verkaufen, von dem größeren Vertrauen und der Markenbekanntheit, die damit verbunden sind, dass sie ihren Kunden eine lokale IBAN für Inlandsüberweisungen zur Verfügung stellen. Außerdem stoßen sie möglicherweise auf weniger Beschränkungen oder Einschränkungen hinsichtlich der verschiedenen Arten von Transaktionen, die sie durchführen dürfen.

Unternehmen, deren Mitarbeiter häufig in andere Länder reisen, können ebenfalls von einem Auslandskonto profitieren. Diese Art von Konto kann den Mitarbeitern Zugang zu bestimmten Dienstleistungen oder Firmenkarten verschaffen, so dass sie ihren Zahlungsverkehr auf Reisen im Ausland leichter abwickeln können.

Unternehmen, die im Ausland registriert sind, aber in Deutschland geschäftlich tätig sind, haben unter Umständen keinen Anspruch auf ein deutsches Geschäftskonto, ohne zuvor ein Unternehmen innerhalb der Landesgrenzen zu registrieren. In diesem Fall möchten sie vielleicht ein Bankkonto in ihrem EU-Wohnsitzland eröffnen, um Zahlungen im Zusammenhang mit ihren deutschen Aktivitäten zu verwalten.

Eröffnung eines Geschäftskontos im Ausland: Was Sie wissen müssen

Ein Geschäftskonto im Ausland kann für Unternehmer und Geschäftsinhaber viele Vorteile bieten. Zunächst einmal müssen Sie sich bei ausländischen Banken keine Gedanken über Schufa-Scoring machen, da es in anderen EU-Ländern kein vergleichbares System gibt. Außerdem bieten die meisten ausländischen Banken einen deutschsprachigen Kundenservice oder sogar einen persönlichen Ansprechpartner für ihre Kunden.

Allerdings sollten Sie bedenken, dass das auf einem ausländischen Firmenkonto erwirtschaftete Einkommen nach den lokalen Vorschriften versteuert werden muss und dass solche Konten im Falle von Zahlungsschwierigkeiten nicht vor Pfändung geschützt sind. Aus diesem Grund sollten Unternehmer genau auf die Gebühren und Dienstleistungen achten, die die Bank, die sie für ihr Geschäftskonto im Ausland wählen, anbietet. Dazu gehören Gebühren für die Kontoführung, Transaktionen und andere Dienstleistungen.

