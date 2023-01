Mit Subscription Management Software zum Erfolg

Das Abo-Geschäft boom trotz einer anhaltenden Rezession weiter. „Selbst in Zeiten erhöhter Inflation und rückläufigem Wirtschaftswachstum sehen wir, dass Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Umsätzen ein nachhaltigeres Wachstum und eine höhere Umsatzstabilität bieten“, bestätigt Amy Konary, Gründerin und Senior Vice President von The Subscribed Institute von Zuora. Der Charme regelmäßig wiederkehrender Rechnungen – und damit auch Zahlungen – ist unbestreitbar. Und selig sind die, die ihre Abonnements mithilfe einer Subscription Management Software verwalten. Diese erstellt regelmäßige Rechnungen und verschickt sie mittels Recurring Billing als PDF-Datei. Die Software-Modelle dieser Art sind extrem flexibel und lassen sich an praktische jedes Geschäftsmodell anpassen, egal ob Musik-Streamingdienst oder Toilettenpapier-Abo. Nehmen Ihre begeisterten Stammkunden Zusatzleistungen in Anspruch, werden diese ebenfalls von der Software abgerechnet.

Die 3 Phasen des effizienten Abonnement-Managements

Vor dem Abschluss des Abos müssen die Kund:innen über alle Aspekte des Produkts oder der Dienstleistung Bescheid wissen. Dazu gehören selbstverständlich auch Preispläne; mit einer vielseitigen Staffelung sprechen Sie hier ein breiteres Publikum an. Sie bieten eine kostenlose Testversion an? Umso besser, so erhalten Ihre potenziellen Kund:innen die Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen. All diese Feinheiten sind in der Online-Subsription Management Software erfasst.

Diese führt dann hoffentlich zum Abschluss des Abonnements. Herzlichen Glückwunsch! Hier ist gute Kommunikation der Schlüssel zur langfristigen Kundenbindung. Die Software informiert über anstehende Zahlungen und erinnert an vergessene Zahlungen. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch potentiell unangenehmen Konversationen mit Abonnent:innen.

Auch das schönste Abo läuft mal aus. Die Kund:innen haben aus freien Stücken gekündigt? Bitten Sie unbedingt um Feedback, um kein aufkeimendes Problem zu verpassen. Erfolgt die Kündigung aufgrund mangelnder finanzieller Mittel, können Sie mithilfe der Software nach einem angemessenen Zeitraum nachfassen und die Beziehung möglicherweise noch retten.

Damit all das reibungslos abläuft, erheben Sie zu Beginn der Kundenbeziehung wichtige Daten wie Mindestvertragslaufzeit, Kündigungsfristen, Zahlungsweise und -intervalle sowie Ihren Produkt/-dienstleistungskatalog. Im Anschluss kann die Software automatisch anhand dieser Daten nicht nur regelmäßige Rechnungen erstellen, sondern die dazugehörigen Zahlungseingänge auch erfassen und verbuchen. Dazu bietet es sich an, Ihren Payment Service Provider direkt mit der Software zu integrieren. Fehlt einmal eine Zahlung, kann auch das Mahnwesen in die Software integriert werden.

GoCardless + Subscription Management Software = Erfolg

Die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen: Sie kennen jederzeit den Status aller Abo-Verträge sowie die dazugehörigen Rechnungen und Zahlungen. Die Automatisierung beschleunigt Ihre Abläufe und reduziert die Fehlerquote, da zeitaufwändige manuelle Vorgänge entfallen, was wiederum die Kundenbindung verbessert. Gleichzeitig haben Sie immer einen Überblick über den Cashflow.

Mit unseren zahlreichen Partnern für Subscription Billing können auch sie diese erfolgsversprechende Kombination für sich nutzen. Unter Umständen arbeiten Sie bereits erfolgreich mit einem dieser Unternehmen, die sich auf das Online Subscription Management spezialisiert haben? Sie können GoCardless problemlos mit Zuora,Chargebee,Salesforce,MyFundbox,Piano und Rentger verknüpfen, um Zahlungen an den Fälligkeitsterminen automatisch einzuziehen und abzugleichen.

Online-Aboverwaltung + Zahlungseinzug mit GoCardless = Erfolg 2

Traditionelle Banken verlangen für die Einrichtung und Verwaltung regelmäßig wiederkehrende Lastschriften hohe Gebühren – sofern Sie Inhaber:in eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens dies überhaupt veranlassen dürfen. Daher bietet GoCardless Ihnen eine einfache, kostengünstige Lösung, die auch für moderne, cloudbasierte Unternehmen problemlos umsetzbar ist. Wir berechnen pro Transaktion einen Pauschalbetrag ohne versteckte Gebühren oder nachgelagerte Kosten. Als Online-Händler:in sind Sie möglicherweise international aufgestellt, auch hier punktet die Lösung von GoCardless, da wir wiederkehrende Zahlungen in über 30 Ländern weltweit bearbeiten können. Damit genießen Sie alle wirtschaftlichen Vorteile unseres Unternehmens, die eine ICD-Untersuchung belegt:

· 56% niedrigere Gesamtkosten pro akzeptierter Transaktion

· 59% weniger Zeitaufwand des Personals für die Verwaltung der Zahlungsplattformen

· 12% effizientere Kundensupport-Teams

· 21% effizientere Finanz- / Debitorenteams

· 44% mehr Märkte mit Bankeinzug für Kunden

· 47% kürzere Zeit bis zum Erhalt von Auszahlungen

· $748.300 zusätzliche Einnahmen

