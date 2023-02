PayPal Ratenzahlung für Online-Händler

Die PayPal-Ratenzahlung ist eine Option, mit der Verbraucher die Kosten für Ihren Einkauf aufteilen können. Der Ratenkauf ist nicht nur für die Verbraucher ideal, die so in den Genuss einer größeren Kaufkraft kommen, sondern auch für die Unternehmen, die die Möglichkeit haben, durch größere Vorteile für ihre Kunden mehr Umsatz zu erzielen. Welche Vorteile es für Sie als Händler bietet und wie Sie es aktivieren können, sehen wir uns im Folgenden genauer an.

Was sind die Vorteile von PayPal-Ratenzahlung für Händler?

Der PayPal-Ratenkauf bietet nicht nur dem Verbraucher, sondern auch Ihnen als Händler zahlreiche Vorteile:

Kosteneffizient und risikofrei

Die Zahlung in 3 PayPal-Raten ist in der PayPal-Kaufabwicklung ohne zusätzliche Kosten enthalten. Darüber hinaus erhalten Sie die Zahlung vom ersten Moment an.

Geringer Aufwand

Eine einfache Integration ist alles, was Sie brauchen, um die Banner auf Ihrer Website hinzuzufügen, die Möglichkeit des PayPal-Ratenkaufs hervorzuheben.

Steigerung der Konversionen

Das Angebot, in Raten zu zahlen, kann dazu beitragen, die Konversionsrate zu erhöhen und die Kundenbindung zu verbessern. Die Verbraucher sind heute mehr denn je an kreativen Finanzierungsmöglichkeiten interessiert: Im Durchschnitt geben Kunden mit der Option des PayPal-Ratenkaufs durchschnittlich doppelt so viel aus wie ohne.

Mit der PayPal Pay-Ratenzahlung können Sie also die Hürden des Bezahlvorgangs beseitigen und gleichzeitig die Kaufbereitschaft Ihrer Kunden erhöhen.

Wie funktioniert die Ratenzahlung über PayPal?

Wenn Sie Ratenzahlung anbieten möchten, können Sie dies ganz einfach tun. Die Einrichtung erfolgt über Ihr PayPal-Konto, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Melden Sie sich bei Ihrem PayPal-Konto an und gehen Sie zu Kontoeinstellungen Wählen Sie Zahlungspräferenzen und klicken Sie auf Raten und dann auf ERSTELLEN Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um zinslose monatliche Zahlungen zu akzeptieren. Wählen Sie die Monatsoptionen und andere Details, die Sie Ihren Kunden anbieten wollen, und schon sind Sie fertig!

Wann kann man Ratenzahlung als Händler anbieten

PayPal bietet Ratenzahlungen innerhalb eines bestimmten Rahmens an. Die gute Nachricht ist, dass die Kunden selbst kein eigenes PayPal-Konto besitzen müssen. Sie müssen lediglich ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Bestimmen Sie den Zinssatz beim Ratenkauf selbst

Bei der PayPal-Ratenzahlung können Sie bestimmen, welchen Zinssatz Ihre Kunden zahlen. Im Fall von größeren Käufen ist es Ihren Kunden möglich, in Raten zu einem Jahreszins in der Höhe von 9,99 % p.a. finanzieren. Wenn Sie die Gebühr von 5,75 % pro Ratenzahlungstransaktion selbst übernehmen, können Sie Ihren Kunden diese Option zu einem Zinssatz von 0 % anbieten.

Fallen beim Angebot von Ratenzahlung extra Gebühren für den Händler an?

Wenn Sie die PayPal-Ratenzahlung Ihren Kunden anbieten möchten, fallen für Sie als Händler zunächst keine weiteren Kosten an. Sollten Sie die Option Ihren Kunden zum Zinssatz von 0 % anbieten, müssen Sie allerdings die Gebühr von 5,75 % pro Ratenzahlungstransaktion übernehmen.

Was passiert, wenn der Kunde nicht zahlt?

Der Kunde zahlt nicht – was tun? Das Risiko bei einer Nichtzahlung oder einer Reklamation liegt bei PayPal. Wenn ein Kunde nicht zahlt, eine Rückerstattung erfordert oder reklamiert, dass er den Artikel nicht erhalten hätte, kann Ihnen der PayPal-Verkäuferschutz helfen:

Wenn ein Kunde eine Forderung einreicht, eine Zahlung storniert oder zurückgibt, kann PayPal das Geld vorübergehend einbehalten.

PayPal prüft dann den Fall. Wenn die Transaktion die Voraussetzungen erfüllt, wird Ihnen das Geld sofort zur Verfügung gestellt.

Welche Bedingungen muss ein Händler erfüllen, um Ratenzahlung powered by PayPal anzubieten?

Nicht jeder Onlineshop kann den PayPal-Ratenkauf anbieten. Um dies zu tun, müssen Sie als Händler folgende Kriterien erfüllen:

Sie müssen PayPal seit mindestens 180 Tagen nutzen

Die PayPal-Ratenzahlung ist derzeit für immaterielle Güter und Dienstleistungen nicht verfügbar

Die PayPal-Ratenzahlung ist ab einem Mindestbetrag von 99 Euro verfügbar

Die Nutzung ist auf B2C beschränkt und nur auf dem deutschen Markt verfügbar

Als Händler müssen Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben

GoCardless als Alternative zu PayPal für Ratenzahlung

PayPal ist zwar eine großartige Option für Zahlungen, hat aber auch ein paar Nachteile, wie etwa die hohen PayPal-Gebühren für Verkäufer. Diese wirken sich negativ auf Ihren Gewinn aus.

GoCardless ist eine großartige Alternative zu PayPal, besonders für wiederkehrende Anwendungsfälle wie Abonnements oder regelmäßige Rechnungsstellung:

Durch die Konzentration auf Bankabbuchungen können sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen zu einem niedrigeren Preis als PayPal annehmen.

Die Bankabbuchung ermöglicht im Vergleich zu PayPal eine höhere Beibehaltungsrate, was sie zu einer besseren Option für Anwendungsfälle macht, in denen wiederkehrende Zahlungen stattfinden.

GoCardless bietet Zahlungsmethoden an, die von den Kunden häufig bevorzugt werden, sodass das Angebot von GoCardless neben PayPal die Gesamtkonversionsraten erhöhen dürfte.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.