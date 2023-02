PayPal Lastschrift im Onlineshop anbieten - Leitfaden

Heutzutage ist das Online-Shopping zu einer immer häufigeren Alltagshandlung geworden. Zunächst mag eine Online-Zahlung riskant erscheinen, aber Sicherheitssysteme und die Verschlüsselung von persönlichen Daten und Bankdaten, wie das sichere HTTPS-Protokoll, sind seit Jahren im Einsatz und ermöglichen es den Nutzern, in aller Ruhe einzukaufen. Die am häufigsten verwendeten Bezahlmethoden sind SEPA-Lastschrift, PayPal oder Kauf auf Rechnung. Wussten Sie aber, dass PayPal für mehr als nur Einmalzahlungen verwendet werden kann? Zusätzlich kann man mit PayPal per Lastschrift zahlen. Eine zuverlässige und schnelle Transaktion. Sehen wir uns das Ganze mal genauer an.

Wie funktioniert PayPal-Lastschrift

PayPal-Geschäftskonto-Lastschrift: wie funktioniert Lastschrift bei PayPal? Bei der Einrichtung eines Kontos muss der PayPal-Nutzer eine E-Mail-Adresse angeben und sein PayPal-Konto mit einem Bankkonto oder einer Bankkarte verknüpfen. Letztere müssen auf den Namen des Nutzers registriert sein, der sie mit seinem PayPal-Konto verknüpfen muss, bevor er eine Überweisung tätigen oder empfangen kann. Loggen Sie sich dazu einfach in Ihr PayPal-Konto ein, gehen Sie in den Bereich "Mein Portemonnaie" und klicken Sie auf die Option "Karte verknüpfen", um Ihre Kartendaten einzugeben und dann das PayPal-Lastschriftmandat zu akzeptieren. Diese Informationen können jederzeit geändert oder aktualisiert werden, indem Sie die betreffende Karte auswählen und auf „Ändern“ klicken. Darüber hinaus kann der Benutzer in diesem Bereich auch leicht Karten entnehmen.

PayPal akzeptiert verschiedene Arten von Kredit- und Debitkarten: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, American Express, Discover und Aurora (letztere sind Co-Branding-Karten). Bis zu 8 Kredit- oder Debitkarten können mit einem einzigen Benutzerkonto verknüpft werden, und alle Karten können mit einem einzigen PayPal-Konto verknüpft werden.

Gibt es einen Maximalbetrag für Lastschriften über PayPal?

Jetzt, wo Sie Ihr Konto eingerichtet haben, fragen Sie sich vielleicht, ob es ein Limit gibt. PayPal-Lastschriften haben für Neukunden zunächst eine Grenze, die automatisch gesetzt wird. Zu Beginn beträgt diese 2.500 Euro und Beträge, die darüber liegen, können zunächst nicht gesendet werden. Das Limit ist gesetzt, bis Sie Ihr Bankkonto verifiziert haben. Im Anschluss können Sie den Maximalbetrag über die Einstellungen Ihres Accounts aufheben.

Welche Kosten entstehen bei der Nutzung von PayPal-Lastschrift?

Die gute Nachricht ist, dass für den Käufer keine Gebühren anfallen. Für Händler ist das allerdings eine andere Geschichte. Wenn Sie PayPal für Ihren Shop nutzen, fallen folgende PayPal-Gebühren für Verkäufer an:

Transaktionsgebühren

Gebühren für PayPal PLUS (welches Ihnen erlaubt, Ihren Kunden Lastschrift anzubieten)

Rückerstattungsgebühren

oder internationale Gebühren an

Wie lange dauert eine Lastschrift per PayPal?

Eine normale Lastschrift dauert etwa 2-3 Tage, bis Zahlungen auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben werden. Bei PayPal-Lastschriften wird das Geld in der Regel am Folgetag abgebucht und ist etwa 2 bis 3 Tage später, wie auch bei einer herkömmlichen Lastschrift, auf dem Empfängerkonto.

Wie sicher ist das Lastschriftverfahren über PayPal?

Die Zahlung per Lastschrift über PayPal ist relativ sicher. Natürlich kann es aber, wie bei jeder anderen Online-Bezahlmethode auch, zu Betrug kommen. Deshalb ist es ratsam, stets wachsam zu sein und nach potenziellen PayPal Betrugsmaschen Ausschau zu halten.

Wie können Lastschriften bei PayPal storniert werden?

Unter bestimmten Umständen ist es möglich, Lastschriften bei PayPal zu stornieren. Im Grunde genommen gilt, dass Sie die Abbuchung nur in Streitfällen rückgängig machen können. Zum Beispiel, wenn Sie den Artikel, den Sie bestellt haben, nicht erhalten haben, wenn Ihnen der falsche Artikel zugesandt wurde oder, wenn es sich um einen betrügerischen Shop handelt.

Lastschriften mit GoCardless einziehen - die Alternative zu PayPal

GoCardless bietet Händlern eine der einfachsten und effizientesten Alternativen zu PayPal. Es gibt im Wesentlichen zwei Zahlungsmechanismen, die Sie mit GoCardless nutzen können:

Zahlung per Lastschrift, die beste Option für die Rechnungsstellung und wiederkehrende Zahlungen. Dies ist eine großartige Alternative zu PayPal für Händler, die ein SaaS-Geschäftsmodell betreiben.

Instant Bank Pay, das für einmalige Beträge und schnelle Zahlungen am selben Tag verwendet werden kann. Es wird von Open Banking unterstützt.

GoCardless ist eine hervorragende Alternative zu PayPal für internationale Zahlungen, da es über ein internationales Zahlungsnetzwerk funktioniert. Sie können Zahlungen in über 30 verschiedenen Währungen zum tagesaktuellen Wechselkurs entgegennehmen.

Darüber hinaus bietet GoCardless intelligente Lösungen für moderne Unternehmen. Success+ ist zum Beispiel das intelligente Wiederholungstool von GoCardless, das automatisch versucht, Zahlungen erneut einzuziehen, wenn sie zunächst fehlgeschlagen sind. Mit diesem Tool werden durchschnittlich 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen eingezogen, was Ihnen hilft, einen gesunden Cashflow zu erhalten.

Sie können GoCardless auch mit mehr als 200 großen Software-Partnern integrieren, z. B. mit Buchhaltungsdiensten wie Xero, QuickBooks und Sage. Dadurch kann GoCardless nahtlos mit anderen Bereichen Ihres Unternehmens zusammenarbeiten.

