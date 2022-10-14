Lors de l’utilisation d’un chèque à côté d’autres moyens de paiement comme les espèces, la carte de débit et de crédit ou encore le virement bancaire, il existe différents types de chéquiers à disposition de l’entrepreneur.

Tout d’abord, il est essentiel de définir en quoi consiste précisément un chéquier : le chéquier est un carnet de chèques qui permet au propriétaire d’émettre un ordre auprès de son établissement bancaire afin de payer ses différents créanciers comme un fournisseur, un prestataire ou un sous-traitant.

On différencie d’une manière générale plusieurs types de chéquiers : le chéquier classique, le chéquier portefeuille et le chéquier correspondance. Il y a une différence notable entre ces différents types de chéquiers. Comme il existe plusieurs types de chèques, l’entrepreneur doit prendre connaissance des différents carnets de chèques pour pouvoir utiliser ce moyen de paiement à bon escient.

Quel type de chéquier choisir ?

Avant de pouvoir savoir quel type de chéquier choisir pour la bonne marche de son activité professionnelle, voici les principales différences entre les différents types de chéquiers existants :

Chéquier classique : il s’agit d’un chéquier que l’on peut ouvrir comme un livre de droite à gauche (donc difficile à manipuler pour un gaucher). Il est possible de transporter très facilement le chéquier classique en raison de son petit format. Les chèques que l’on trouve au sein du chéquier classique disposent d’un talon latéral sur la gauche. Lors de l’utilisation de ce moyen de paiement pour permettre l’encaissement du chèque par le créancier, il ne restera plus que le talon. Les informations qui figurent sur le talon permettent de connaître des éléments comme la date, le montant et le numéro du chèque.

Chéquier portefeuille : le chéquier portefeuille dispose du talon en haut du chèque. Il est moins long par rapport au chéquier classique, mais a une largeur supérieure de 2 cm. Il est utilisable par les gauchers et les droitiers. Il est possible de conserver ce type de chéquier au sein d’un portefeuille et s’adapte particulièrement aux femmes, car il peut être conservé dans un sac à main.

Chéquier correspondance : le chéquier correspondance est un mélange du chéquier classique et du chéquier portefeuille. Le bordereau se situe à gauche du chèque où l’entrepreneur doit noter le montant, la date d’émission et le nom du bénéficiaire. Il s’agit d’un chéquier qui est utilisé par les entrepreneurs pour payer différents créanciers.

Lequel choisir ?

Le chéquier portefeuille s’adresse aux femmes en raison de la possibilité de le ranger dans un sac à main. Le chéquier classique s’adapte plutôt aux hommes, car il peut se ranger dans la poche intérieure d’une veste. Cependant, outre le caractère pratique de ces deux chéquiers, le chéquier correspondance est plutôt adapté aux entrepreneurs. En effet, le chéquier correspondance est généralement plus gros avec une cinquantaine de chèques. Le haut du chéquier permet de noter le nom du fournisseur, prestataire ou sous-traitant.

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Existe-t-il une alternative aux différents types de chéquiers ?

D’un point de vue logistique, il peut être fastidieux et complexe de devoir conserver ses différents chéquiers à des fins de comptabilité et de gestion. Le chèque présente par ailleurs des défis pour collecter les paiements des clients. Il existe toutefois une solution de paiement alternative pour se faire payer comme le prélèvement automatique.

Le prélèvement SEPA est un moyen de paiement qui permet à l’entrepreneur d’avoir un contrôle complet du processus de paiement. Il est très facile à mettre en place et le chef d’entreprise peut contrôler la fréquence des paiements ainsi que le montant. Il s’applique aussi bien pour les paiements récurrents et ponctuels.

Une fintech comme GoCardless permet de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients. Il est à noter que 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont effectués via des moyens de paiement comme les espèces, le chèque ou encore la carte bancaire.

GoCardless permet d’apporter un service complémentaire aux différents types de chéquier. En effet, la solution est compatible avec plus de 300 solutions partenaires comme le logiciel de gestion et de facturation de l’entreprise Sage. Cela permet ainsi de collecter les différentes données liées aux paiements immédiatement dans son espace de travail sans avoir à reporter manuellement les informations des bénéficiaires qui se situent sur les chéquiers.

De ce fait, les entreprises qui utilisent GoCardless ont déclaré une réduction de 59 % du temps consacré à la gestion des paiements des clients.