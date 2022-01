Réglementation concernant le Dropshipping

Tout entrepreneur qui désire se lancer dans le Dropshipping doit connaître les aspects légaux et relatifs à la comptabilité. La réglementation et la comptabilité sont des sujets incontournables à connaître. Le Dropshipping est un sujet majeur dans le monde de l’e-commerce et connaît de nombreux entrepreneurs à succès, qui ont pu mettre en œuvre des modèles d’affaire sur la base de cette nouvelle manière de concevoir le e-Commerce.

Il s’agit d’une nouvelle manière d’entreprendre dans le monde du digital et du e-commerce, dont il convient de maîtriser certains aspects susmentionnés, précédemment. Tout d’abord, il convient de connaître en quoi consiste le Dropshipping, avant de connaître les principaux aspects concernant la légalité et la comptabilité.

En quoi consiste le Dropshipping ?

Le Dropshipping consiste à servir d’intermédiaire entre de potentiels clients et les marques qui vendent leurs produits sur une marketplace. Le Dropshipping est notamment rémunéré via un système de commission. Cette nouvelle manière de concevoir le e-commerce ne nécessite pas d’investissements et de stock importants pour se lancer. Il semble séduire de plus en plus d’entrepreneurs et devient de plus en plus populaire.

La gestion comptable du Dropshipping est l’un des principaux inconvénients de cette technique de vente. Malgré le fait qu’elle ne demande aucun stock ou aucun capital de départ, il faudra bien connaître cet aspect pour pouvoir se lancer en toute légalité dans cette activité.

Ainsi, la gestion comptable considère que le dirigeant d’entreprise est un intermédiaire et doit donc collecter et reverser la TVA. Ainsi, en cas de retour d’une marchandise, la TVA ne sera pas retenue dans la gestion comptable, et cet aspect doit être pris en considération.

L’entreprise devra prendre en considération les rétrocessions de commission sur les marketplaces comme Google Shopping, Amazon, Ebay. Ce qui peut en outre rendre difficile le calcul du résultat comptable et fiscal.

Il est nécessaire de prendre en considération les pays d’envois concernant le calcul de la TVA. L’entrepreneur devra également prendre en considération, les taux de change, la réglementation du commerce et les frais de port.

Un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage, vous permettra de vous aider dans vos actes de gestion comptable, dans le domaine du Dropshipping.

Aspects légaux à prendre en compte pour le Dropshipping

Il est important de prendre compte certains aspects pour se lancer dans le Dropshipping à côté des aspects comptables :

Est-il plus avantageux d’utiliser le statut d’auto-entrepreneur ou de créer une société : sachant que le mode de taxation est différent, il conviendra d’arbitrer entre les différents régimes et choisir celui qui s’adapte le mieux à l’activité de Dropshipping. Le régime de micro-entrepreneur fait par exemple l’objet d’une taxation sur le chiffre d’affaires après un abattement. Toutefois, ce régime propose des aides comme l’ACCRE.

Pour pouvoir respecter les obligations légales par rapport à l’activité de Dropshipping, il sera particulièrement intéressant d’automatiser ses processus de déclaration de TVA et l’enregistrement des factures, afin d’être à jour avec l’administration fiscale.

Afin d’éviter toute fraude dans les opérations commerciales, il est nécessaire de se munir d’outils de tracking performants, afin de pouvoir fournir le produit commandé par le client et un excellent service-après vente, qui est en outre à la charge de l’intermédiaire.

L’intermédiaire est responsable de la totalité du déroulement de la vente et doit s’assurer de travailler avec des produits de qualité et d’utiliser un service de livraison fiable et efficace. Le client pourra ainsi se retourner envers l’intermédiaire en cas d’insatisfaction.

