La notion « d’Inbound Marketing » voit le jour en 2006 avec pour fondateurs Brian Halligan et Dharmesh Shat qui sont les cofondateurs de HubSpot.

Lorsqu’une entreprise souhaite acquérir des clients, il existe plusieurs stratégies comme l’Outbound Marketing, le Marketing Mix ou l’Inbound Marketing (marketing entrant). Cette stratégie consiste à attirer des clients à travers plusieurs moyens comme des contenus ciblés, phoning, ebooks, tutoriels ….

Qu’est-ce que l' Inbound Marketing ?Le marketing entrant peut se définir comme la mise en place de techniques subtiles qui visent à attirer des clients. Ces stratégies ne sont pas directes et visent à attirer des inconnus, convertir des leads et générer des ventes. Il s’agit d’une stratégie qui utilise différents canaux que ce soit le blog, les contenus ciblés, les réseaux sociaux… Cette stratégie vise à attirer l’attention du client et améliorer la visibilité de l’entreprise.

La technique se distingue du push marketing qui cherche à obtenir des clients à travers la publicité et des campagnes promotionnelles, à contrario, l’Inbound Marketing cherche à attirer les clients à travers différents canaux plutôt que de promouvoir un produit ou un service de manière directe.

Pourquoi utiliser l’Inbound Marketing ?Cette stratégie attire le client sans avoir à le solliciter et permet à l’acheteur d’être acteur dans sa décision d’achat. Les entreprises ont la possibilité d’utiliser différents canaux qui peuvent être plus efficaces et moins coûteux pour atteindre de nouveaux clients, d’autant plus que l’avènement du marketing digital ouvre de nombreuses possibilités. L’Inbound Marketing est encore plus ancré grâce aux nouvelles techniques amenés par Internet ces dix dernières années, qui a bouleversé le paysage marketing et commercial. En effet, les clients souhaitent acquérir de l’information, des conseils et avoir un accompagnement complet dans leurs décisions d’achat plutôt que d’être sollicité directement par un commercial.

Il est nécessaire de définir un profil type du potentiel client, qui est le client idéal pour l’entreprise. On parle ainsi de persona, qui est un personnage fictif qui dispose de certaines caractéristiques d’ordres sociales et psychologiques. La notion de persona constitue la pierre angulaire de la stratégie d’inbound marketing.

La mise en place de personas permet de cibler la clientèle idéale que l’on pourra identifier à travers différentes informations que ce soit des interviews avec des clients ou le comportement d’achat du client sur le site internet.

Inbound Marketing vs Outbound Marketing

L’Outbound Marketing utilise des techniques beaucoup plus agressives que le marketing entrant. En effet, cette technique utilise la publicité comme les magazines, la radio, la télévision… Et est de moins en moins populaire, car elle fait la promotion d’un produit ou d’un service sans cibler les potentiels clients et prendre en compte les différents profils à travers un message personnalisé.Contrairement au marketing entrant, l'Outbound Marketing est relativement coûteux et est peu efficace en termes de retour sur investissement et apparaît comme intrusive et agressive. L’Inbound Marketing s’adresse directement au prospect en lui fournissant toutes les informations nécessaires et accompagne le client dans le processus d’achat et s’adapte ainsi au profil du prospect.

Les différentes étapes de l’Inbound MarketingIl existe différentes étapes pour mettre en œuvre les différents leviers du marketing entrant, tout d’abord, il est nécessaire d’attirer un trafic qualifié sur votre internet, pour cela, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Après avoir attiré votre cœur de cible, il est nécessaire d’offrir un contenu adapté à votre trafic et les engager pour créer une relation exclusive avec chaque visiteur dans son parcours d’achat.

Lorsque la relation sera établie, vous aurez la possibilité d’utiliser le logiciel commercial d’Axonaut qui est une entreprise partenaire de Gocardless, qui vous permettra de gérer votre base clients et prospects.

Vous avez, également la possibilité de fidéliser vos prospects à travers mailing. Les codes promos et le système de parrainage pourront être d’une grande utilité, car votre client deviendra un ambassadeur de votre entreprise !