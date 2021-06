La Valeur Actuelle Nette (VAN) est une notion comptable importante car elle permet d’estimer la rentabilité d’un investissement. Appelée NPV en anglais (Net Present Value), elle est intéressante car elle ne se contente pas d’additionner les flux de trésorerie année après année : elle prend également en compte un taux d’actualisation, c’est-à-dire un taux qui estime la valeur que prend l’argent avec le temps.

L’objectif de ce calcul est de déterminer s’il vaut mieux placer son argent à la banque, par exemple à un taux de 4%, ou l’investir. Pour que cet investissement, dans une activité ou un bien, soit intéressant, il faut donc qu’il rapporte plus de 4%.

Pour calculer la Valeur Actuelle Nette, quatre éléments sont importants :

- la valeur de l’investissement initial, c’est-à-dire le coût des biens achetés pour une activité ou dans le cadre d’un investissement. Dans la formule, il est désigné par la lettre C (pour « Cost », le coût en anglais).

- la période d’évaluation. Elle est généralement exprimée en année puisqu’un exercice comptable dure habituellement 12 mois. Dans la formule, elle est désignée par la lettre t (pour « time », le coût en anglais).

- le flux de trésorerie de chaque période, c’est-à-dire le revenu généré par le(s) bien(s) acheté(s). Ce flux peut être une valeur réelle, si les calculs incluent les périodes passées, ou estimée. Dans la formule, il est désigné par la lettre P.

- le taux d’actualisation. Souvent exprimé sous la forme d’un nombre décimal, il tient compte à la fois de l’inflation et du taux d’intérêt d’investissements semblables à celui qui est estimé. Dans la formule, il est désigné par la lettre i.

La formule de la Valeur Actuelle Nette sur une année est la suivante : P/(1 + i)t

Pour obtenir un résultat sur plusieurs années, trois dans l’exemple ci-dessous, il faut effectuer le calcul suivant :

P/(1 + i)t + P/(1 + i)t2 + P/(1 + i)t3 - C

Calcul de la Valeur Actuelle Nette : un exemple

Si vous vous demandez encore comment calculer la Valeur Actuelle Nette, un exemple devrait vous aider à y voir clair. Imaginons que vous vendez des snacks et des boissons dans un stand sur la plage et que vous décidez de vendre aussi des glaces. Vous avez repéré une sorbetière semi-professionnelle à 1000 euros et vous vous demandez si vous devriez l’acheter. Vous allez évaluer la situation sur les trois prochaines années, car l’appareil commencera sans doute à montrer des signes de fatigue par la suite. Vous devez ainsi estimer combien elle vous rapportera chaque année. En étant optimiste, et en déduisant la matière première, vous pensez qu’elle vous rapportera 500 euros la 1ère année, 400 la 2ème et 300 la 3ème. Enfin, en ce qui concerne le taux d’actualisation, il vous suffit de chercher ce que vous auriez pu gagner si vous aviez placé cet argent à la banque. Si un placement sans risque rapporte 4%, vous pouvez utiliser un taux d’actualisation de 0,04.

Pour la première année, vous obtenez le calcul suivant :

500/ (1+0,04)1 = 500/1,04 = 480,77

Pour la deuxième année, vous obtenez le calcul suivant :

400/ (1+0,04)2 = 500/1,082 = 462,11

Pour la troisième année, vous obtenez le calcul suivant :

300/ (1+0,04)3 = 500/1,125 = 444,44

VAN = 480,77 + 462,11 + 444,44 – 1000 = 387,32

Toute VAN positive est toujours signe d’un investissement potentiellement intéressant. Mais attention, le résultat qui apparaît ici ne signifie pas que cet investissement rapporte 387,32 euros. Ce calcul signifie que cet investissement rapporte 4% plus ces 387,32 euros.

Un tel calcul peut également vous permettre de comparer plusieurs investissements afin d’évaluer lequel devrait se révéler le plus lucratif à court et moyen terme.