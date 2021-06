Décryptage des différents placements financiers (OPCVM)

On dénombre deux organismes pour effectuer la comptabilité des placements financiers, comme les OPCVM qui sont des Organismes de Placement Collectif en valeurs mobilières. Ces organismes permettent de gérer de manière optimale les différentes valeurs mobilières sur les marchés. On dénombre deux types d'OPCM : les SICAV ( sociétés d'Investissement à capital variable) et les FCP ( fond commun de placement). À savoir que les OPCVM sont agrées par l'AMF ( autorité des marchés financiers).

Quels sont les objectifs des OPCVM ?

Les OPCVM visent à confier la gestion des fonds à un organisme spécialisé dans les placements. Il s'agit d'un intermédiaire financier qui permet à ses différents souscripteurs d'effectuer des placements sur les marchés financiers. La gestion des actifs est effectuée par le gestionnaire du fond.

Qu'est-ce qu'une SICAV ?

La SICAV est une Société d'Investissement à Capital Variable, les actions visant à être revendues avec l'objectif d'effectuer une plus-value sur un court laps de temps. Les SICAV ont le statut de SA (société anonyme) et ont pour objectif de gérer les valeurs mobilières.

Qu'est-ce qu'une FCP ?

Une FCP est une société de gestion qui est dédiée à la gestion d'actifs. Contrairement aux SICAV, les FCP visent à émettre des parts pour la revente. Il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières, à savoir que l'entreprise qui s'occupe de la gestion des actifs au nom des titulaires des parts, dans un intérêt purement collectif.

Quelle est la mission du comptable OPCVM ?

Le comptable OPCVM doit effectuer les enregistrements des différentes opérations comptables dans les OPC, et doit procéder à la valorisation des produits financiers. Le comptable s'assure également de valoriser les produits financiers et d'effectuer des analyses de risque pour chaque OPCVM.

La comptabilité des SICAV ( sociétés d'Investissement à capital variable)

Lors de la plus-value, il faudra réaliser la comptabilisation de l'achat dans les écritures comptables. Cela consistera à débiter le compte 503 qui est dédié aux actions et crédité le compte 512 qui s'apparente aux banques. En cas de placement à long terme, la comptabilisation est différente à travers le débit du compte 271 qui s'apparente aux titres immobilisés, afin de créditer le compte 512 avec l'intitulé '' banques”. La réalisation de la comptabilité des SICAV dépend notamment du type et de la durée du placement financier.

La comptabilité des FCP

La comptabilité de l’achat de part des FCP est presque similaire que les OPCVM. Lors d'un placement à court terme, il conviendra d'utiliser le compte 504 qui s’apparente aux titres de propriété. Si l'entreprise souhaite conserver le placement plus longtemps, il conviendra d'utiliser le compte 271. Un logiciel de comptabilité comme Axonaut, de classifier très facilement les gains de vos placements FCP et simplifier votre comptabilité.

Quels sont les avantages des OPCVM ?

Les OPCVM sont très utiles pour les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille tout en minimisant les coûts. Contrairement aux placements beaucoup plus risqués des actions et des obligations, vous pourrez investir sur plusieurs actifs avec d'autres investisseurs avec un capital de départ qui ne sera pas forcément élevé.A savoir que la gestion d'un OPCVM est effectuée par des professionnels et des organismes spécialisés dans les investissements. Ce type de placement s'adresse notamment aux novices qui n'ont pas nécessairement de connaissances approfondies dans les marchés financiers.

Quels sont les inconvénients des OPCVM ?

Quelques inconvénients sont à mettre en évidence comme des placements qui ne prennent pas en compte les individualités des investisseurs, étant donné le caractère collectif de ce type de placement. En termes de rémunération, ces placements ne sont pas nécessairement rentables à long terme, mais toutefois intéressants à court terme.

Les gains issus de ce type de placement sont assujettis à l'impôt sur le revenu, après avoir déduit certains frais tels que les droits de garde et les frais d'encaissement des coupons. Les revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire qui n'est pas libératoire de l'impôt. Le taux diffère selon la nature des gains que ce soit des dividendes ou des intérêts.

Les plus-values générées par ce type de placement sont imposables par rapport au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Les revenus sont également soumis à l'impôt sur le revenu.