Meilleur logiciel de facturation sans abonnement

Toutes les entreprises doivent respecter des réglementations en matière de comptabilité, selon leur taille et statut juridique. Les logiciels de facturation sont des outils informatiques qui permettent de satisfaire ces obligations. De plus, ils facilitent la dématérialisation progressive des tâches administratives et la généralisation de la facturation électronique. Il est important de trouver le logiciel de facturation adéquat qui répond aux besoins de l’entreprise et qui couvre les fonctions indispensables à son activité. Un logiciel de facturation sans abonnement peut être parfaitement suffisant, mais il faut connaitre ses limites fonctionnelles.

Qu'est-ce qu'un logiciel de facturation sans abonnement ?

En réalité, les logiciels de facturation sans abonnement proposent les mêmes fonctionnalités de base que leurs contreparties sur abonnement en modèle SaaS.

Les principales fonctions telles que la saisie de facture, la création de devis et le suivi de factures ne nécessitent pas d’abonnement mensuel. Les versions payantes proposent souvent des fonctionnalités plus complètes au niveau d’automatisation du suivi de factures (rappel, relance, facturation automatique, facturation récurrente) et une partie analytique (statistique, tableau de bord, données financières consolidées, prévisionnel chiffre d’affaires, recettes et dépenses).

Quels sont les avantages et les inconvénients ?

Si votre entreprise n’envisage pas de changer son système de facturation, un logiciel sans abonnement est un bon choix. Les outils de facturation gratuits sont souvent une première étape entre la gestion d’une facturation sur Excel ou Google Sheets et les logiciels payants. Cependant, les versions gratuites ou sans abonnement peuvent présenter des limites quant à leurs fonctionnalités. Par exemple, le nombre de clients ou alors le nombre de devis et de factures par mois peut être limité dans l’offre gratuite. Ces logiciels ne sont donc pas toujours adaptés aux entreprises ayant vocation à évoluer ou qui ont besoin de fonctionnalités spécifiques à leur métier.

Pour éviter tout achat de logiciel inadéquat ou la mauvaise surprise des fonctions payantes au sein d’un logiciel sans abonnement, nous vous conseillons de demander une version de test. De nombreux éditeurs de logiciels proposent d’ailleurs un essai gratuit ou une version démo. Par ailleurs, consultez les tarifs des mises à jour pratiqués par l’éditeur. Ensuite, analysez bien vos besoins et comparez les fonctionnalités de chaque outil : le logiciel de facturation idéal n’existe pas mais il y a des logiciels qui vous correspondent le mieux.

Notre choix des logiciels de facturation sans abonnement

Dans le tableau ci-dessous nous présentons 3 logiciels de facturation gratuits avec un taux de satisfaction client d’au moins 85 %* et nous comparons leur offre gratuite et payante sur abonnement.

Henrri



Satisfaction client : 90 % Il s’agit d’un logiciel vraiment gratuit pour l’ensemble du logiciel et non d’une « version gratuite » qui bascule ensuite sur une version payante.



Il y a des fonctions payantes : Paiement en ligne avec une commission de 1,9 % ;

Encaissement depuis mobile avec la même commission de 1,9 %. Zervant













Satisfaction client : 88 % Formule Gratuite

Devis et factures par e-mail illimités

Paiement via Stripe

10 clients maximum Formule Start à 8€/mois

Devis et factures par e-mail illimités

Paiement via Stripe

50 clients maximum

3 factures par voie postale ou e-factures par mois

Transformation des devis en factures (l’absence de cette fonctionnalité en gratuit rend l’utilisation de Zervant très limitée hors versions payantes)

Rappels de paiement

Pièces jointes Tikki









Satisfaction client : 85 % Formule Découverte (Gratuite) 3 devis / mois ;

2 factures / mois ;

CRM (jusqu’à 2 clients) ;

Suivi du chiffre d’affaires ;

Livre de compte ;

Gestion de projet ;

Gestion des tâches. Formule Pro à 10€/mois CRM ;

Devis, factures et contrats ;

Personnalisation des factures ;

Gestion de projet ;

Suivi du CA et des charges ;

Livres des recettes ;

Livres des achats ;

Calcul des charges sociales ;

Calcul du seuil de TVA en microentreprise.

*Note de satisfaction client calculé à partir des avis Google, Facebook, Trustpilot, GetApp, Capterrra, Notes et Avis et G2.

