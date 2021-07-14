Le fonctionnement du Crédit Revolving

Toute entreprise doit régler dans des délais parfois courts certaines charges, et avoir à sa disposition de la trésorerie pour accroître son activité. En effet, la gestion optimale de la trésorerie est essentielle pour tout entrepreneur, qui désire maintenir son activité dans les meilleures conditions.

Ainsi, le chef d’entreprise dispose de plusieurs sources de financement afin de pouvoir maintenir un niveau de liquidité suffisant. Il existe une source de financement à prendre en considération, pour tout entrepreneur qui sera le crédit revolving. Il s’agit d’une source de financement efficace pour des opérations à court terme.

Définition du crédit revolving

Également nommé crédit renouvelable, réserve d’argent ou crédit reconstituable, le crédit revolving met à la disposition de l’entrepreneur des liquidités qu’il pourra utiliser à tout instant. Ce type de financement est remboursable à tout instant, dans sa totalité ou en partie.Le débiteur devra rembourser les différentes sommes par échéances, que ce soient les intérêts et le capital emprunté.

Tout d’abord, le crédit revolving est accordé par une banque ou un établissement financier. L’emprunteur et le créancier doivent s’accorder sur le montant maximum à emprunter, pour ensuite pouvoir être mobilisés à tout instant.

Ainsi, l’emprunteur dépense la somme disponible, paie les intérêts sur le capital et les remboursements du crédit revolving. Ce qui permet en outre de reconstituer la somme disponible.

Contrairement aux autres prêts, le crédit revolving ne définit pas d’échéances précises de remboursement bien précises. Le montant qui est emprunté par l’entrepreneur dépend de ses besoins et de ses capacités à rembourser.

Le crédit renouvelable se diff�érencie d’une carte de crédit pour les entreprises. En effet, le crédit revolving ne nécessite pas d’une carte de crédit pour avoir accès à des liquidités. L’entrepreneur n’aura pas besoin d’effectuer l’achat d’un bien ou d’un service, dans le cadre de son activité, pour avoir accès aux fonds. Les fonds sont disponibles immédiatement.

Le crédit renouvelable permet en outre de construire un historique solide et peut être un véritable tremplin pour accéder à des modes de financements classiques.

Quels sont les avantages du crédit revolving ?

Le crédit renouvelable donne accès à différents avantages, comme la possibilité de ne pas avoir de montants fixes à régler. En effet, lorsque l’entrepreneur ne sera pas en mesure de payer la totalité d’une mensualité par exemple, il pourra régler un montant minimum dû.

Le crédit revolving se caractérise par sa flexibilité et permet ainsi à l’entrepreneur d’adapter ses capacités de remboursements.

Ce type de financement sera en outre très intéressant pour les entreprises qui ont une activité saisonnière, avec une trésorerie qui peut varier grandement. Par ailleurs, le crédit renouvelable sera particulièrement avantageux pour les entreprises, qui ont peu d’historiques.

On dénombre différentes formes de crédit revolving. Ainsi, ce type de financement peut être souscrit auprès d’une banque traditionnelle ou d’un courtier en ligne.

Chaque prêteur définit ses propres critères qui se basent notamment sur l’historique de crédit de l’entrepreneur, son chiffre d’affaires et son ancienneté.

Vous avez notamment la possibilité de mettre tout à plat sur l’état de vos finances, à travers un logiciel de comptabilité et de gestion, comme celui de l’entreprise Axonaut.

Toutefois, les taux d’intérêt des crédits renouvelables peuvent être plus coûteux que les financements classiques.

Il est nécessaire pour un entrepreneur de définir ses capacités de financement, avant d’avoir recours au crédit revolving. Par ailleurs, certains prêteurs peuvent demander des garanties solides de la part des entreprises qui souhaitent avoir recours à ce type de financement.

À savoir qu’un contrat de crédit revolving est limité à 1 an et est renouvelable tacitement. L’établissement financier doit, trois mois avant la date anniversaire de la souscription, émettre une offre de renouvellement à l’entreprise emprunteur.