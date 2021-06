L’externalisation de la paie est une tendance qui gagne de plus en plus d’entreprises, notamment les PME et les TPE. En effet, surtout lorsque les moyens humains sont limités, il s’agit d’un moyen efficace de gagner du temps et de l’argent tout en offrant à ses employés une solution plus simple et plus fiable. Selon une étude menée par le cabinet HR Path, spécialisé dans les ressources humaines, l’externalisation de la paie permettrait, en moyenne, de diviser le coût de cette procédure par deux.

Cette différence devrait suffire à vous convaincre, même si l’externalisation de la paie présente quelques inconvénients. Tout d’abord, en procédant ainsi, vous ne disposez plus des ressources en interne, ce qui est toujours précieux lorsqu’un problème se pose. Pour toute question juridique, par exemple, vous devrez chercher par vous-même ou interroger des personnes compétentes mais qui factureront leurs services. Il ne vous suffira plus d’aller toquer à la bonne porte et cette perte de compétences peut être dommageable. En outre, vous perdrez également de votre indépendance au dépend d’un prestataire, qu’il ne sera d’ailleurs peut-être pas facile de quitter si vous n’en êtes pas pleinement satisfait.

Mais ne sombrons pas dans le pessimisme pour autant : si vous vous intéressez à ce sujet et que vous vous demandez quel est le coût d’un bulletin de paie externalisé, nous allons vous aider à vous faire une idée, en sachant que cela devrait suffire à vous convaincre.

Le coût de l’externalisation de la paie : les différentes solutions proposées

Le choix que vous allez faire dépend, en fait, des responsabilités que vous souhaitez transférer. Et, bien évidemment, plus vous allez en demander, plus ces solutions vous coûteront cher.

Le calcul des variables des bulletins de paie : même si le bulletin de paie a été nettement simplifié depuis début 2018, le remplir n’est pas toujours chose facile pour les chefs d’entreprise. De nombreux logiciels informatiques existent cependant pour les accompagner dans cette tâche. Leurs éditeurs s’engagent à fournir des outils conformes qui fonctionnent correctement et il ne reste donc plus aux dirigeants qu’à fournir des données correctes. Les coûts constatés aujourd’hui vont de 4 à 12 euros, soit une moyenne de 8 euros par bulletin de salaire chaque mois.

L’édition de bulletins de paie conformes : outre le calcul, toujours effectué par un logiciel dans la plupart des cas, il est possible d’externaliser la paie afin de bénéficier d’un contrôle en amont (pour s’assurer que les informations saisies soient bien correctes) et d’un autre en aval, afin que les bulletins générés soient bien conformes, voire adaptés aux besoins spécifiques du client. La fourchette de prix constatés allait de 12 à 20 euros. Sachez toutefois que ce prix peut baisser en fonction du nombre de bulletins à émettre et de leurs éventuelles similitudes.

Les déclarations sociales correspondantes : enfin, vous pouvez également demander à ce que les déclarations sociales soient prises en charge en même temps que l’édition des bulletins de salaire. La DSN (Déclaration Sociale Nominative), même si elle est effectuée en ligne, a tout de même un certain coût : comptez entre 25 et 30 euros par salarié et par mois.