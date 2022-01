Fiche métier assistant comptable : rôle, salaire, formation

Niveau Bac : un Bac Pro AGOrA (assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) permet d’accéder au plus vite au métier d’aide comptable ;

Niveau Bac +2 : c’est sans doute le niveau de formation d’assistant comptable le plus courant. Le BTS CG/CGO (comptabilité et gestion des organisations) et le DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière) sont particulièrement adaptés.