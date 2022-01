Effectuer un état de rapprochement bancaire

Il existe dans le domaine de la comptabilité, l’état de rapprochement bancaire qui permet de rapprocher sur une même échéance, le solde du compte professionnel avec le solde du relevé bancaire. Tout entrepreneur pourra avoir recours à cette technique pour gérer correctement sa trésorerie.

Le comptable réalisera le rapprochement bancaire, qui est une technique de contrôle permettant d’avoir un aperçu réel des opérations bancaires, à travers l’analyse des relevés de compte. Le rapprochement bancaire permet de procéder à la vérification de deux types de relevés de comptes : le compte banque et l’extrait de compte.

Quelle est l’intérêt du rapprochement bancaire ?

Le rapprochement bancaire permet en outre de justifier les potentielles différences de soldes. Cela consiste à « «pointer » les opérations qui sont déjà enregistrées par l’entreprise et la banque afin d’identifier de potentielles écritures que l’on considérera comme isolées. Ainsi, un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage, permet d’effectuer des rapprochements bancaires et facilite ce type d’opérations.

Ainsi, le rapprochement bancaire permet de vérifier que les flux financiers sont bien comptabilisés et apparaissent de manière optimale sur le relevé bancaire de l’entreprise. Il s’agit d’une opération qui doit être menée de manière minutieuse qui n’est en outre pas obligatoire en France. Cela permettra à l’entreprise de gérer correctement sa trésorerie et d’avoir un aperçu global des différentes entrées et sorties de fonds.

Le rapprochement bancaire permet de faire état des anomalies des documents comptables, qu’il faudra ainsi corriger. L’entrepreneur pourra ainsi constater ces anomalies auprès de son comptable ou de son banquier.

Quelques exemples d’état de rapprochement bancaire

Il peut s’agir notamment d’erreurs de saisies de montants, des oublis de retranscription de frais bancaires, d’entrées d’argent par exemple, que l’entreprise n’a pas pris connaissance.

Ainsi, l’entrepreneur sera en mesure de mettre en évidence d’éventuelles anomalies lors de l’élaboration des documents comptables. Il est ainsi, nécessaire qu’il y ait une bonne communication au sein de l’entreprise pour éviter ces désagréments.

Ainsi, ces anomalies doivent être constatées le plus rapidement possible pour une bonne marche de l’entreprise.

Il est nécessaire de pointer les opérations bancaires une par une. Le rapprochement s’effectuera sur chaque ligne du relevé bancaire, avec une ligne spécifique du compte. Lors de problèmes d’écarts constatés, l’entrepreneur devra procéder à la régularisation des différentes écritures, en procédant à l’inscription des écritures manquantes.

Il est nécessaire d’avoir en sa possession certains documents :

Livre du compte banque, il s’agit du compte 512 du plan comptable français

Bordereaux de remise des chèques, dépôts d’espèces auprès de la banque et effets de commerce

Le dernier document faisant état du rapprochement bancaire

Relevés de compte de chaque compte professionnel

L’entrepreneur devra mettre en place un tableau qui doit être élaboré de la manière suivante :

Tout d’abord, une ligne faisant état du montant qui se situe sur le relevé bancaire

Deux colonnes sur le tableau qui recense les sommes débiteurs et créditeurs, enregistrés dans la rubrique banque sur le document comptable, et qui ne sont pas présents sur le relevé bancaire.

Une rubrique qui fait état de sommes débiteurs et créditeurs et qui sont présentes sur les relevés bancaires et non répertoriés sur les documents comptables.

Une ligne qui fait état du montant dans la rubrique « banque » en comptabilité.

Une ligne qui fait état du calcul concernant l’écart entre les deux lignes citées précédemment.

Il sera particulièrement utile d’effectuer un rapprochement bancaire avec un logiciel de comptabilité. Il est nécessaire d’automatiser ce processus afin d’effectuer les tâches de rapprochement le plus rapidement possible.

