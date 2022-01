Choisir un logiciel SaaS pour son entreprise

On dénombre dans la gestion quotidienne de la trésorerie d’un entrepreneur, le logiciel SaaS pour gérer sa comptabilité. Toutefois, il est essentiel de connaître certains critères sur comment bien choisir son logiciel SaaS pour gérer sa comptabilité de manière optimale et judicieuse. Ce type de logiciel est entièrement hébergé sur le web et nécessite des équipements informatiques dédiés pour pouvoir utiliser ce type de logiciel dans les meilleures conditions.

Il est également important de s’assurer que les principaux interlocuteurs dans le domaine de la comptabilité, soient en phase avec la stratégie de choix du logiciel SaaS comme son comptable ou son expert-comptable, pour faciliter les opérations de comptabilité et permettre la transmission, la gestion optimale des différentes échéances. Ainsi, tout entrepreneur se doit de bien choisir son logiciel SaaS pour gérer sa comptabilité et retenir plusieurs critères.

Quels sont les intérêts de la comptabilité en mode SaaS ?

On peut dénombrer deux types d’utilisation pour gérer sa comptabilité en mode SaaS. Tout d’abord par rapport à la possibilité de retranscrire sur le logiciel certaines opérations récurrentes comme les ventes et les achats par exemple. L’expert-comptable pourra par la suite contrôler et valider les différentes écritures sur le logiciel SaaS. Cela permet en outre de réduire considérablement les frais associés à la comptabilité, car le logiciel SaaS permettra d’automatiser certaines opérations.

Le logiciel SaaS a un autre intérêt considérable. Il permet à l’entrepreneur de consulter la comptabilité de l’entreprise et au comptable de tenir la comptabilité autant de fois qu’il sera nécessaire. Cela permet ainsi d’avoir une vue globale sur la comptabilité de l’entreprise et d’optimiser sa tenue.

Les différences entre les logiciels en mode SaaS et en mode acquisition

Il est essentiel avant de pouvoir choisir son logiciel SaaS pour gérer sa comptabilité, de différencier les deux types d’outils à la disposition des entrepreneurs :

Les outils en mode acquisition : il s’agit de logiciels que l’on peut acheter et télécharger sur le serveur de l’entreprise. Avec un logiciel en mode acquisition, il est nécessaire d’acquérir la licence dont il n’est pas nécessaire d’avoir internet pour pouvoir en disposer.

Les outils en mode SaaS : ce type de logiciel se trouve sur le Cloud et est accessible sur internet. Les donnés se situent sur un serveur et les données sont gérées par le fournisseur du logiciel. L’entreprise Sage, propose un logiciel SaaS accessible et utilisable depuis un navigateur Web.

Les moyens à disposition pour la comptabilité en ligne SaaS

Avant de pouvoir choisir son logiciel de comptabilité, on dénombre de nombreux outils avec une multitude de fonctionnalités et de services. Il est tout d’abord essentiel d’effectuer la différence entre les logiciels de comptabilité téléchargeables, qu’il faudra installer sur son ordinateur et les outils de comptabilité SaaS disponibles en ligne.

Selon le choix de la nature du logiciel, on retrouvera une différence notable concernant certains paramètres comme la tarification, les mises à jour, le type de licence et bien d’autres paramètres. Ainsi, on peut différencier deux types d’outils, les outils en mode acquisition et les outils en mode SaaS.

Les principaux critères à prendre en compte pour choisir son logiciel SaaS

Le secteur d’activité : l’activité de l’entreprise sera le premier critère pour choisir son logiciel SaaS afin de gérer sa comptabilité. Un auto-entrepreneur dans le domaine du numérique n’aura pas les mêmes critères qu’un fournisseur de denrées alimentaires, qui devra gérer des stocks. Ainsi, un entrepreneur dont la majeure partie de son activité est en ligne pourra s’orienter vers un logiciel SaaS par exemple.

Le budget à disposition de l’entrepreneur : le budget sera à prendre en considération dans la mesure où une solution SaaS nécessite un budget mensuel. Tout dépend de l’évolution de son entreprise à moyen et long terme que l’on anticipera, il faudra ainsi adapter le choix du logiciel SaaS par rapport à ce paramètre bien précis.

La taille de l’entreprise : lorsqu’il s’agira d’une PME ou d’une entreprise d’une certaine taille, il conviendra de s’orienter vers un logiciel en acquisition, alors qu’un indépendant pourra s’orienter vers le logiciel SaaS.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents