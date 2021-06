Comment calculer l'EBITDA

L’EBITDA, ou EBIT, est un acronyme que l’on retrouve dans le domaine financier. D’origine anglo-saxonne, cette mesure comptable est utilisée pour calculer le niveau de rentabilité opérationnelle d’une entreprise. Derrière ce concept un peu barbare se cache en réalité un outil indispensable aux entreprises. Quelle est la définition exacte de ce terme qui semble réservé aux initiés ? Comment faire pour calculer l’EBITDA de votre entreprise ? Et enfin, comment interpréter les résultats de ce calcul ?

Définition et origine de l'EBITDA

L’EBITDA est donc un acronyme signifiant Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. On pourrait le traduire assez directement par Bénéfice Avant Intérêts, Impôts, Dépréciation et Amortissement (BAIIDA) mais il est également parfois comparé à l’EBE en français, ou Excédent Brut d’Exploitation.

Cet indicateur financier américain est non normalisé, ce qui signifie qu’il peut différer selon les entreprises et n’a pas de valeur universelle. Malgré le fait qu’il ne soit pas reconnu comme un indicateur universel, il est néanmoins considéré comme un outil indispensable pour mettre en avant les performances d’une entreprise.

Plus simplement, il sert à mettre en évidence et à calculer le profit généré par l’activité d’une entreprise, quelles que soient les conditions de son financement, en prenant en compte les impôts et les taxes, ainsi que le renouvellement de l’outil d’exploitation, ou amortissement.

Calcul de l'EBITDA

Il y a deux possibilités pour le calcul. On peut utiliser la méthode soustractive, c’est-à-dire à partir du chiffre d’affaires hors taxe. On retranche alors à ce dernier tous les achats, toutes les charges externes et toutes les charges liées au personnel.

On peut également utiliser la méthode dite additive où on ajoute au résultat net les charges d’intérêt, les charges d’impôt et les dotations aux amortissements et provisions. Le résultat sera le même dans les deux cas.

Ex : Entreprise X

· Chiffre d'affaires = 200 000

· Achats = 80 000

· Autres charges externes = 20 000

· Charges de personnel = 40 000

· Charges d’intérêts = 4000

· Charges d’impôt = 6000

· Dotations aux amortissements et provisions = 10 000

· Résultat net = 40 000

Calcul par la méthode soustractive :

EBITDA = Chiffre d'affaires - Achats - Autres charges externes - Charges de personnel

Donc EBITDA = 200 000 - 80 000 - 20 000 - 40 000 = 60 000

Calcul par la méthode additive :

EBITDA = Résultat net + Charges d'intérêts + Charges d’impôt + Dotations aux amortissements et aux provisions

Donc EBITDA = 40 000 + 4000 + 6000 + 10 000 = 60 000

Les résultats du calcul sont un bon indicateur, même s’ils ne sont pas absolus. Dans le cas d’un EBITDA positif, on peut conclure que l’entreprise est rentable, ou en d’autres termes qu’elle génère de l’argent. Néanmoins, on ne peut pas conclure que ladite entreprise soit bénéficiaire dans sa globalité puisque ces calculs ne prennent pas en compte les politiques d’investissement de l’entreprise.

Dans le cas d’un EBITDA négatif, on peut conclure que l’entreprise n’est pas rentable d’un point de vue opérationnel, ce qui peut donner une mauvaise image et refroidir les investisseurs.

Du fait même de sa variabilité, due à un nombre de facteurs de calculs importants, l’EBITBA est à prendre en compte pour comparer des entreprises dans des domaines d’activité similaires, mais il convient également de regarder à d’autres niveaux pour pouvoir réellement expliciter la rentabilité d’une entreprise. Même s’il faut être vigilant quant aux méthodes de calcul de cet indicateur qui peut être manipulé par les entreprises pour leur communication, il reste un facteur plutôt fiable pour attester de la rentabilité d’une entreprise.