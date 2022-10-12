Comment calculer un échéancier de paiement est essentiel, car il définit les différents paiements à effectuer pour le débiteur après l’émission d’une facture. Par ailleurs, le calcul de l’échéancier est particulièrement important pour la bonne marche de l’entreprise. Cela permet à l’entrepreneur de disposer des paiements dans les bonnes échéances pour une gestion optimale et judicieuse de la trésorerie de l’entreprise.

En effet, le calcul d’un échéancier de paiement permet de palier aux potentiels problèmes que peut rencontrer un entrepreneur. Ces problèmes peuvent être notamment des impayés ou des retards de paiement. La mise en place d’un échéancier permet d’éviter les procédures longues et fastidieuses de relance et d’éviter à l’entrepreneur d’engager des actions en justice. Par ailleurs, il permet d’offrir aux clients des facilités de paiement ou pourra s’adapter à certains secteurs comme le bâtiment où une prestation doit-être effectuée en plusieurs étapes.

De ce fait, il est particulièrement important de savoir comment effectuer le calcul d’un échéancier pour un entrepreneur en France.

Il est nécessaire de se munir d’un outil adapté pour effectuer le calcul d’un échéancier. L’entrepreneur peut se doter d’un calculateur de remboursement d’emprunt afin de définir dans les meilleures conditions l’échéancier de paiement d’un client ou d’une facture due envers un créancier.

Cependant le calcul manuel de l’échéancier de paiement peut-être en outre long et compliqué. Un logiciel de facturation comme Sage permet de faciliter le calcul des différents échéanciers de paiement d’un client ou envers un créancier.

Toutefois, vous avez des éléments à prendre en considération pour effectuer le calcul de l’échéancier de paiement dans les meilleures conditions :

Date de paiement de la facture.

Les pénalités de retards de paiement qui sont indiqués dans les mentions obligatoires d’une facture.

Quelle est la procédure à mettre en place pour le calcul d’un échéancier de paiement ?

Vous devez réunir l’ensemble des factures impayées du client pour pouvoir mettre en place les bases du calcul d’un échéancier. Vous pouvez effectuer le décompte sur un logiciel dédié afin d’établir l’échéancier. Le débiteur peut dans le cadre d’un arrangement à l’amiable proposer un échéancier qui soit en cohérence avec ses capacités de paiement. Il est par ailleurs possible d’établir une contre proposition par rapport au calcul de l’échéancier.

Les deux parties peuvent formaliser le calcul de l’échéancier de paiement par écrit. Ce document permet de formaliser les différents engagements des deux parties et de définir les dates et sommes des différentes échéances de paiement.

Concrétiser par écrit un échéancier de paiement permet de faire valoir les droits des deux parties. Il est notamment possible de prévoir une clause en cas de non-paiement d’une mensualité comme exiger le paiement de la dette de manière intégrale.

Le prélèvement automatique est une méthode de paiement qui peut résoudre les problèmes de retards de paiement pour les entrepreneurs. En effet, l’envoi d’une facture à un client nécessite à un client de se faire payer par virement bancaire. Cette méthode de paiement donne au client un contrôle complet du processus de paiement.

Une fintech comme GoCardless permet de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients. Cette solution de paiement est très facile à mettre en place et peu coûteuse. Il est à noter que 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative des clients avec des moyens de paiement comme les espèces, le chèque ou le virement bancaire.

Ainsi, l’entrepreneur peut collecter le paiement par prélèvement SEPA, ce qui permet d’avoir un contrôle complet du processus de paiement comme la date d’échéance et le montant à prélever après avoir effectué le calcul de l’échéancier.

GoCardless permet aux entrepreneurs de se faire payer à la date d’échéance. Ainsi, 97,3 % des paiements avec GoCardless sont collectés avec succès à la date d’échéance.