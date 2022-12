Des prélèvements sans faille pour Taurus

Taurus Insurance est un intermédiaire en assurance basé à Gibraltar qui propose des solutions primées d’assurance du mode de vie au marché britannique. L’entreprise fournit principalement une assurance gadget par le biais de ses trois marques : Switched On Insurance, Trusted Insurances et Swipe Insurance, mais son catalogue d’offres comprend également les voyages.

Elle se démarque de la concurrence en proposant la flexibilité d'un abonnement mensuel pour son assurance gadget, permettant ainsi aux clients de souscrire des plans mensuellement.

Taurus prélève des dizaines de milliers de paiements chaque mois, et à cette échelle, la moindre marge est importante. De la fiabilité des prélèvements à la réduction des échecs de paiement, la rationalisation des processus et des opérations a un impact direct sur le résultat net.

C’est pour cela que Taurus travaille avec GoCardless pour recouvrir ses paiements mensuels grâce au système du prélèvement bancaire.

Une meilleure visibilité des paiements pour des prévisions optimisées

« Nos abonnements constituent la majorité de notre activité, » souligne Clare Caras-Altas, directrice financière chez Taurus Insurance Services. « Globalement, nous traitons environ 48 000 paiements par mois, et 99 % de ceux-ci sont prélevés sans faille par GoCardless. »

À la tête d’un service financier chargé, un reporting précis et rationalisé est extrêmement important pour Clare. La visibilité des paiements rendue possible par GoCardless fait une énorme différence pour le déroulement des opérations.

« Sans les excellentes capacités de reporting proposées par GoCardless, il serait vraiment très difficile de rapprocher des volumes de paiement aussi conséquents, » précise Clare. « Le reporting de GoCardless est simple à utiliser et à comprendre, et la possibilité d’extraire des rapports personnalisés me permet de rapprocher les paiements assez facilement. »

Cette meilleure visibilité des paiements permet également d’améliorer la gestion du flux de trésorerie ainsi que les prévisions financières, ce qui à son tour améliore la planification stratégique pour Taurus.

« Avoir accès à une plateforme robuste comme GoCardless pour le prélèvement automatisé des paiements mensuels est un immense avantage du point de vue du flux de trésorerie, » ajoute Clare. « Nous sommes plus confiants quant à la constance des revenus, et nos flux financiers sont prévisibles à court terme.

Propulser les taux de prélèvement à des niveaux records

Pour renforcer les avantages obtenus grâce à l’automatisation des paiements à grande échelle, Taurus a adopté la fonction Success+ de GoCardless pour représenter automatiquement les paiements qui ont échoué.

Success+ utilise l’intelligence des données de paiement de GoCardless ainsi que l’apprentissage automatique pour réduire le taux d’échec de paiement. Cela est rendu possible grâce à la fonction des représentations intelligentes qui identifie à quel moment chaque client a le plus de chances d’avoir de l’argent sur son compte, et retente automatiquement les paiements ce jour-là.

Cette solution a permis de renforcer encore davantage les performances des processus de prélèvement des paiements, comme l’explique Clare : « Nous avons toujours bénéficié d’un très bon taux de prélèvement, mais grâce à Success+, nous l’avons encore amélioré de plus de 2 %. GoCardless a joué un rôle déterminant pour nous permettre d’atteindre un taux de réussite de prélèvement exceptionnel frôlant les 99 %. »

En tant que système de recouvrement automatisé, Success+ réduit de 64 % le temps consacré à récupérer les paiements qui ont échoué, et 70 % des utilisateurs de Success+ constatent une amélioration de la relation avec leurs clients, car ils n’ont plus à courir après les paiements en retard.*

Si je devais choisir trois mots pour décrire Success+, je dirais simple, efficace, et économique.

Pouvoir se concentrer sur la croissance

Depuis qu’ils travaillent avec GoCardless, Clare et son équipe se disent libérés des inquiétudes liées aux paiements et à leur impact sur le parcours des clients. Ils savent également pouvoir compter sur une assistance performante en cas de besoin, un aspect essentiel pour la mise en place des plans de croissance ambitieux de Taurus.

« GoCardless me donne la tranquillité d’esprit qui vient de l’assurance de savoir que le parcours du client final est simple, que les prélèvements sont au plus haut, et que les chiffres de mes rapports sont corrects, » ajoute Clare. « Mais l’une des principales raisons pour lesquelles j’aime travailler avec GoCardless réside dans leur incroyable équipe Customer Success. Tous les trimestres, j’échange avec mon Customer Success Manager et je sais que je serai toujours épaulée, quelle que soit la tâche à accomplir.

« L’assistance fournie par GoCardless et l’équipe Customer Success nous donne la liberté de nous consacrer à notre croissance. Nous avons pour objectif de proposer nos services en Australie et dans l’Union européenne d’ici à la fin de l’année. Et nous sommes ravis que GoCardless soit à nos côtés pour cette aventure. »

*Note sur la source : Enquête auprès des clients de GoCardless, 2020