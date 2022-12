Einzüge, die für Taurus wie ein Uhrwerk laufen

Taurus Insurance ist ein in Gibraltar ansässiger Versicherungsvermittler, der auf dem britischen Markt preisgekrönte Lifestyle-Versicherungslösungen anbietet. Das Unternehmen bietet in erster Linie Geräteversicherungen über seine drei Marken – Switched On Insurance, Trusted Insurances und Swipe Insurance – an, das Produktportfolio umfasst aber auch Reisen.

Das Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass es die Flexibilität monatlicher Abonnementerfahrungen für Geräteversicherungen bietet, sodass Kunden die Versicherung über flexible monatliche fortlaufende Pläne in Anspruch nehmen können.

Taurus zieht jeden Monat zehntausende Zahlungen ein, und bei dieser Größenordnung fallen selbst kleine Margen ins Gewicht. Vom effektiven Einzug von Zahlungen bis hin zur Minimierung fehlgeschlagener Zahlungen beeinflusst die Optimierung von Prozessen und Transaktionen die Gewinnmarge unmittelbar.

Deshalb arbeitet Taurus mit GoCardless zusammen, um monatliche Zahlungen im Lastschriftverfahren einzuziehen.

Erhöhte Sichtbarkeit der Zahlungen, verbesserte Prognosen

„Unsere Abonnementbasis macht den Großteil unseres Geschäfts aus“, so Clare Caras-Atlas, Finanzdirektorin bei Taurus Insurance Services. „Das gesamte Unternehmen nimmt rund 48.000 Zahlungen pro Monat entgegen, wobei 99 % dieser Zahlungen von GoCardless eingezogen werden, was wie ein Uhrwerk läuft.“

Für Clare als Leiterin einer viel beschäftigten Finanzabteilung ist eine genaue und optimierte Backend-Berichterstattung äußerst wichtig . Hier macht die bessere Sichtbarkeit bei den Zahlungen, die GoCardless bietet, einen riesigen Unterschied für die Transaktionen.

„Ohne die ausgezeichneten Tools zur Berichterstattung bei GoCardless wäre es sehr schwierig, ein derart hohes Volumen an Zahlungen abzugleichen“, so Clare. „Die Berichterstattung bei GoCardless ist leicht zugänglich und verständlich und dank der Möglichkeit, maßgeschneiderte Berichte zu generieren, kann ich Zahlungen relativ einfach abgleichen.“

Die Vorteile einer besseren Sichtbarkeit der Zahlungen wirken sich auch auf eine bessere Verwaltung der Geldflüsse und eine bessere finanzielle Prognose aus, was wiederum die strategische Planung für Taurus verbessert.

„Insgesamt kann man sagen, dass eine grundsolide Plattform wie GoCardless für den automatischen Einzug monatlicher Zahlungen im Hinblick auf den Cashflow ein enormer Vorteil ist “, so Clare weiter. „Wir können bei unseren laufenden Einnahmen zuversichtlicher sein, und wir sehen einen Einnahmenstrom , der für die nahe Zukunft prognostizierbar ist.“

Einzugsquoten im Premiumsegment

Um die Vorteile einer Automatisierung von Zahlungen im großen Maßstab maximal ausschöpfen zu können, setzt Taurus Success+ von GoCardless effektiv zur Automatisierung des Einzugs fehlgeschlagener Zahlungen ein.

Success+ kombiniert die intelligenten Zahlungsdaten von GoCardless mit maschinellem Lernen, um die Anzahl der fehlgeschlagenen Zahlungen zu reduzieren. Das funktioniert mithilfe intelligenter Neuanweisungen, die feststellen, wann die einzelnen Kunden wahrscheinlich genügend Gelder auf ihrem Konto haben, und die Zahlungen automatisch an diesem Tag neu anweisen.

Mit dieser Lösung ließ sich aus dem Einzugsverfahren noch etwas mehr wertvolle Leistung herausholen, wie Clare erklärt: „Wir hatten bereits eine sehr gute Einzugsquote, konnten sie mit Success+ aber um über 2 % steigern. „GoCardless war entscheidend, um eine beeindruckende Erfolgsquote bei den Einzügen zu erzielen, die inzwischen bei fast 99 % liegt.“

Als automatisiertes Einziehungsverfahren reduziert Success+ die Zeit, die man für die Nachverfolgung fehlgeschlagener Zahlungen benötigt, um 64 %. Hinzu kommt, dass 70 % der Benutzer von Success+ angeben, dass sich ihre Kundenbeziehungen verbessert hätten, seit sie sich nicht mehr um überfällige Zahlungen kümmern müssen.*

Wenn ich Success+ in drei Worten beschreiben müsste, würde ich sagen, dass es einfach, effizient und kostengünstig ist.

Mehr Freiheit, um sich ganz auf das Wachstum zu konzentrieren

Seit sie mit GoCardless arbeiten, berichten Clare und ihr Team, fühlten sie sich völlig entlastet, da sie sich keine Gedanken mehr über Zahlungen und deren Auswirkungen auf die Customer Journey machen müssten. Außerdem können sie sicher sein, dass bei Bedarf immer Hilfe zur Verfügung steht, was angesichts der ehrgeizigen Wachstumspläne von Taurus unerlässlich ist.

„Dank GoCardless kann ich unbesorgt sein, dass die Customer Journey einfach ist, dass extrem viele Zahlungen eingezogen werden können und die Zahlen in meinen Berichten korrekt sind,“ so Clare. „Aber einer der Hauptgründe, weshalb ich so gern mit GoCardless zusammenarbeite, ist das großartige Customer-Success-Team. Ich habe Quartalsberichte mit meinem Customer Success Manager und ich habe immer das Gefühl, auf Unterstützung zählen zu können, egal, was ich tun muss.

„Dank der Unterstützung von GoCardless und dem Customer-Success-Team haben wir den Kopf frei, um uns auf das Wachstum zu konzentrieren. Wir haben vor, schon bald in Australien und bis Jahresende in der gesamten Europäischen Union zu starten . Und wir sind begeistert, GoCardless bei dieser Reise dabei zu haben.“

*Hinweis zur Quelle: Kundenbefragung von GoCardless, 2020