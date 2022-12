Simplifier le travail par postes

La mission de Deputy vise à simplifier le travail de plus de 2,7 milliards de postés à travers le monde. Pour y parvenir, la société a conçu une plateforme qui facilite les tâches chronophages et complexes, comme la planification, le suivi du temps et de l'assiduité, ainsi que le pointage d'arrivée et de départ.

Avec une présence en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Deputy compte Patagonia, ACE Hardware, Peloton, Aesop et Gelato Messina parmi ses clients.

« Nous existons depuis environ 11 ans, et nous ne cessons de nous développer », a déclaré Scott Westbrook, directeur des systèmes commerciaux chez Deputy. « Désormais, 267 000 lieux de travail utilisent Deputy, ce qui représente environ un million d'employés au total. »

Jusqu'en mai 2020, les clients pouvaient payer uniquement par carte bancaire ou PayPal. Mais l'attachement de Deputy à simplifier ce qui est complexe s'étend à tous les aspects de l'engagement envers les clients. Et cela inclut les paiements, un point où Deputy a su voir une opportunité d'introduire le prélèvement afin de proposer aux clients leurs méthodes de paiement préférées.

« Nous voulions pouvoir donner le choix aux clients, et beaucoup d'entre eux, notamment au Royaume-Uni, demandaient le prélèvement, » souligne Scott. « Les dépenses d'exploitation liées au traitement des prélèvements par rapport aux cartes bancaires seraient également nettement moins élevées. »

À la recherche d'un partenaire de paiement international

Pour répondre à cette attente, Deputy avait besoin d'un partenaire disposant d'une expérience mondiale et de la capacité à offrir une passerelle de paiement adaptée aux opérations de l'ensemble de ses régions . Il lui fallait également une solution directement intégrée à sa plateforme de facturation des abonnements, Zuora.

GoCardless, un partenaire certifié de Zuora ayant la capacité de prélever et de contrôler les paiements récurrents dans plus de 30 pays, répondait parfaitement à ces deux critères. En l'espace de trois mois, Deputy put mettre en place un système mondial de prélèvement pleinement opérationnel et automatisé.

« L'équipe de mise en œuvre a été fantastique pour nous expliquer à quoi ressemble le parcours client, quelles sont les exigences des différents programmes, et quelles sont les informations du mandat que nous devons fournir au client lors de son inscription », a déclaré Scott.

Et l'assistance ne s'est pas arrêtée là. « Dès le départ, GoCardless a su nous conseiller et nous indiquer comment identifier les différents aspects qui nous permettraient de favoriser l'adoption du prélèvement », a-t-il ajouté.

Des économies qui impactent directement le résultat net

Un an plus tard, les clients de Deputy choisissent de plus en plus le prélèvement comme option de paiement : « Depuis la mise en place, avec peu de promotion directe, l'adoption du prélèvement est maintenant à 10 %. Une grande partie de ce pourcentage est constitué de clients qui utilisaient précédemment la carte bancaire. Les avantages du prélèvement impactent directement le résultat net. GoCardless affiche des frais environ 45 % inférieurs à ceux de Visa/Mastercard, et 80 % inférieurs à ceux d'AMEX. »

« GoCardless a un impact considérable sur l'entreprise, car leur solution nous aide à améliorer la trésorerie », explique Scott. « Dès que les paiements arrivent sur notre compte bancaire, nous pouvons réinvestir cet argent dans nos projets de croissance. Et nous n'avons plus besoin de courir après les dettes, ce qui signifie que notre équipe financière peut consacrer un temps précieux à des aspects plus bénéfiques pour l'entreprise. »

Grâce au prélèvement, Deputy enregistre un taux de réussite à la première présentation d'environ 92 %, contre 80 % avec les paiements par carte bancaire. Lorsqu'un paiement par carte bancaire échoue, Scott constate que les clients finaux ont tendance à passer d'eux-mêmes au prélèvement : « Nous facturons sur une base mensuelle, et si le paiement par carte bancaire d'un client échoue, il revient sur notre site web, s'aperçoit que nous proposons l'option de prélèvement, et saisit ses coordonnées bancaires. Nous constatons ainsi un pic d'inscription au prélèvement après le premier échec de paiement par carte bancaire. Nous tenons maintenant à être plus proactifs pour informer les clients que GoCardless est disponible dès le début de leur parcours avec nous. »

Libérer du temps pour ce qui compte vraiment

Jusqu'à présent, l'adoption du prélèvement par les clients de Deputy a été en grande partie organique. Mais un tel succès a incité Scott à engager les clients de manière proactive afin de stimuler la migration vers le prélèvement au cours des 12 prochains mois.

Il ne s'agit là que d'une des nombreuses innovations en matière de paiements envisagées par la société avec le soutien de GoCardless. D'autres ont trait à l'expertise internationale de GoCardless pour améliorer l'adoption par les clients américains de l'équivalent du prélèvement sur ce marché, le système ACH.

« Sur les 10 % de clients mondiaux qui choisissent le prélèvement, 20 % sont des clients britanniques, 13 % des clients australiens et seulement 2 % des clients américains. Nous travaillons avec GoCardless pour inciter les clients à passer de la carte bancaire au système ACH », a-t-il ajouté. « Nous échangeons en permanence entre nous et avec GoCardless pour voir comment nous pouvons améliorer et développer nos produits. »

Pour les clients de Deputy, le prélèvement est plus sûr, plus simple, et plus pratique. Ils savent que les informations utilisées pour créer le mandat seront traitées de manière sécurisée, et ils reçoivent des notifications lorsque le mandat est confirmé et lorsque les paiements sont dus.

« Les clients reçoivent une notification deux à trois jours avant le prélèvement », précise Scott. « Ils n'ont plus à craindre les problèmes de fraude pouvant survenir avec les cartes bancaires, et de plus, les comptes bancaires n'ont pas de date d'expiration, de sorte que les clients n'auront jamais besoin de mettre à jour leurs coordonnées. »

Pour Scott, il existe une éthique commune entre Deputy et GoCardless, les deux entreprises souhaitant ardemment libérer du temps pour leurs clients afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur travail.

Cette symbiose est essentielle aux yeux de Scott, qui termine en confiant : « Nous voulons travailler avec des partenaires qui sont des leaders d'opinion et passionnés par ce qu'ils font, mais aussi des amis qui peuvent nous guider et nous indiquer ce que nous pourrions améliorer en tant qu'organisation. C'est pour toutes ces raisons que nous aimons travailler avec GoCardless. »