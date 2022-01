À l’avenir

Pour renforcer notre engagement envers la diversité et l’inclusion, nous avons récemment nommé notre premier responsable de la diversité et de l’inclusion, un leader expérimenté du changement culturel, afin d’avoir une approche plus stratégique et systématique pour construire une organisation diversifiée et inclusive à long terme et à mesure que nous évoluons.

Le responsable travaillera avec l’équipe de direction et les ERG pour définir des objectifs clairs en matière de D&I que GoCardless s’engagera à atteindre au cours des trois prochaines années et élaborer une feuille de route structurée d’initiatives alignées sur ces objectifs.

Cela créera plus de clarté et de responsabilité dans l’ensemble de l’organisation sur les progrès de la D&I.