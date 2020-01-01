Globale Zahlungen
Integrationen
Add-ons
Mehr
Online-Zahlungsdienstleister: zwei große Anbieter im Vergleich
Wenig Zeit für Papierkram? Kostenlose Rechnungsprogramme können helfen.
Von Aufbewahrung bis Zahlung: das A bis Z der Lieferantenrechnung.
SMS-Spenden sind beliebt für unkomplizierte Spendenaktionen. Hier lesen, warum.
Mit den richtigen Tools klappt das Spendensammeln online und der Zahlungseinzug.
Hier lesen, welche Payment Gateways Händler:innen auf Shopify nutzen können.
Alles über die Vor- und Nachteile von Stripe und interessante Alternativen.
Praktische Vorlage: Diese Angaben muss Ihre Schlussrechnung enthalten.
Darauf müssen Sie bei der Erstellung einer Schlussrechnung achten.
Praktische Vorlage: Diese Angaben muss Ihre Akontorechnung enthalten.
Finden Sie heraus, was eine Abschlagsrechnung ist und wann sie eingesetzt wird.
Finden Sie heraus, was eine Abschlagszahlung ist & welche Vorteile sie bietet.
Das sollten Sie bei AWV-meldepflichtigen Transaktionen beachten.
SEPA vs. SWIFT-Überweisung: Unterschiede, Einsatzzweck, Gegenüberstellung
Führen Sie eine Echtzeit-Überweisung auch am Wochenende mit Ihrer Bank durch.
Interbankentgelte - was ist das eigentlich genau? Erfahren Sie hier mehr
Erfahren Sie hier, wie Sie eine Kleinbetragsrechnung erstellen.
So berechnen Sie Verzugszinsen oder Mahngebühren.
Erfahren Sie alles Wissenswerte in Bezug auf Verzugszinsen.
Wir zeigen die Vor- und Nachteile verschiedener Bezahlformen in der Hotellerie.
Lesen Sie hier, wie Sie einen Dauerauftrag ordentlich kündigen.
Erfahren Sie, wie man den Rechnungsbetrag richtig auf einer Rechnung darstellt.
Wir schauen, ob sich die Ausweisung eines Mindestbetrags im Onlinehandel lohnt.
Dauerauftrag ändern: 3 einfache Möglichkeiten + Schritt-für-Schritt-Anleitung