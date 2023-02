Was ist eine 1-Click-Bestellung?

One-Click-Bestellungen haben die Art und Weise, wie wir online einkaufen, revolutioniert. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche können Kunden einfach und bequem einkaufen. Aber One-Click-Zahlungen sind nicht nur bequem - sie bieten auch eine zusätzliche Sicherheitsstufe für Händler und Kunden. Ermöglicht wird dies durch die Tokenisierung, d. h. die Verschlüsselung sensibler Kartendaten in eine eindeutige Zahlenfolge, die Token genannt wird. In diesem Artikel erfahren Sie, wie One-Click-Shopping funktioniert, warum es für Händler und ihre Kunden von Vorteil ist und was Zahlungsdienstleister tun können, um Sie bei der Einrichtung von One-Click-Zahlungen in Ihrem Online-Shop zu unterstützen. Fangen wir also an!

Was ist Tokenisierung?

Tokenisierung ist der Prozess, bei dem sensible Kartendaten in eine eindeutige Zahlenfolge verschlüsselt werden, die als Token bezeichnet wird. Wenn ein Kunde zum ersten Mal bei einem Händler einkauft, werden seine Kartendaten vom Zahlungsdienstleister (PSP) des Händlers in ein Token umgewandelt. Dieser Token kann dann anstelle der Kartendaten für zukünftige Transaktionen bei demselben Händler verwendet werden, ohne dass jedes Mal neue Daten eingegeben werden müssen. Der PSP sendet das Token in Echtzeit an den Händler zurück, so dass alle nachfolgenden Käufe sofort verarbeitet werden können.

Vorteile von One-Click-Bestellungen

One-Click-Bestellungen bieten eine Reihe von Vorteilen für Händler, ihre Kunden und ihre Zahlungsdienstleister. Zum einen wird der Bezahlvorgang für die Kunden wesentlich schneller und einfacher, da sie nicht bei jedem Kauf die Kartendaten erneut eingeben müssen. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und weniger Transaktionsabbrüchen aufgrund von Eingabefehlern. Token bieten auch zusätzliche Sicherheit, da die Kartendaten in Token verschlüsselt werden, die nicht zurückentwickelt oder entschlüsselt werden können. Dadurch sind sowohl Händler als auch Kunden vor Betrügern geschützt. Tokenisierung macht auch wiederkehrende Zahlungen für Händler einfacher. Sie können bei der Abwicklung von Abonnementzahlungen Token anstelle von Kartendaten verwenden, so dass die Kunden nicht jedes Mal ihre Daten eingeben müssen, wenn eine Zahlung fällig ist. Dies trägt dazu bei, die Kundenfluktuation zu verringern und den Umsatz des Händlers zu steigern.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

One-Click-Bestellungen bieten Kunden einen schnellen, einfachen Checkout-Prozess.

Die Tokenisierung bietet Händlern und Kunden zusätzliche Sicherheit.

Token erleichtern die Verarbeitung von Abonnementzahlungen und verringern die Kundenabwanderung.

Erheblich weniger Fehler bei der Zahlungsabwicklung.

Verbessert die Kundenzufriedenheit.

Fördert die Kundenbindung und -loyalität.

One-Click-Bestellungen über mehrere Zahlungsverarbeitungsdienste.

Hilft Händlern beim Aufbau eines sicheren One-Click-Bestellsystems.

Kann Händlern helfen, ihren Umsatz zu steigern.

Wie kann ein Zahlungsdienstleister Ihnen bei der Einrichtung von One-Click-Zahlungen helfen?

Die Zusammenarbeit mit einem Zahlungsdienstleister kann Ihnen helfen, besser zu verstehen, wie One-Click-Zahlungen für Ihr Unternehmen von Nutzen sein können. Er kann Ihnen dabei helfen, One-Click-Zahlungen für Ihren Online-Shop einzurichten, so dass der Bezahlvorgang für die Kunden viel reibungsloser und schneller abläuft. Suchen Sie nach einem Zahlungspartner, der flexible Lösungen in Bezug auf Integration, Preismodelle und Sicherheitstools zur Absicherung Ihrer Transaktionen bietet. Funktionen wie Risikomanagement-Tools, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, sollten bei der Auswahl des richtigen Zahlungsdienstleisters für One-Click-Zahlungen ebenfalls berücksichtigt werden. Mit diesen Funktionen sind Sie in der Lage, Ihren Kunden eine sichere und bequeme Lösung für die One-Click-Bestellung zu bieten.

Die One-Click-Bestellung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Händler, ihre Kunden und Zahlungsdienstleister gleichermaßen. Wenn Sie die Tokenisierungstechnologie nutzen und mit den richtigen Zahlungsdienstleistern zusammenarbeiten, können Sie ein One-Click-Zahlungssystem anbieten, das die Kundenzufriedenheit erhöht und die Zahl der durch Eingabefehler verursachten Transaktionsabbrüche verringert. Mit einem einzigen Mausklick können Ihre Kunden ihre Einkäufe schnell und sicher tätigen. Damit sind One-Click-Bestellungen eine hervorragende Möglichkeit, den Bezahlvorgang in Ihrem Online-Shop zu rationalisieren.

GoCardless bietet eine bequeme und effiziente SEPA-Lastschriftlösung für Händler, um Zahlungen in Euro einzuziehen. Indem sie Zahlungen direkt von den Bankkonten ihrer Kunden einziehen, haben Unternehmen eine größere Kontrolle über die eingehenden Zahlungen, da es sich um ein Pull-Verfahren handelt, d. h. das Unternehmen bestimmt Zahlungsbetrag und -datum. Diese Art von Transaktion bietet eine problemlose Möglichkeit für grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb der Eurozone und hilft Unternehmen, bei der Begleichung internationaler Rechnungen Zeit und Geld zu sparen.

