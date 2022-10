Kauf auf Rechnung: Bedeutung und Voraussetzungen

Im klassischen Einzelhandel bezahlt der Kunde die Waren direkt beim Kauf im Geschäft und nimmt diese entgegen. Beim Online-Shopping fallen Kaufzeitpunkt, Zeitpunkt der Bezahlung und Warenerhalt jedoch meist auseinander; Kunden können von einer größeren Vielfalt an Zahlungsoptionen profitieren.

Eine solche Zahlungsart ist der „Kauf auf Rechnung“. Kunden können Waren bestellen, ohne gleich zahlen zu müssen; sie erhalten die Waren und eine Rechnung, die innerhalb von 7 oder 14 Tagen bezahlt werden muss.

Als Händler bzw. Online-Shop ist das Anbieten von Kauf auf Rechnung durchaus riskant, weshalb einige wichtige Aspekte und Nachteile zu berücksichtigen sind.

Was Kauf auf Rechnung ist, wie es funktioniert und ob Sie Kauf auf Rechnung anbieten sollten - das erfahren Sie/diskutieren wir in diesem Beitrag.

Kauf auf Rechnung: Bedeutung und Funktionsweise

Kauf auf Rechnung (auch: „Rechnungskauf“) ist eine Zahlungsart im Online-Shopping, bei welcher der Anbieter dem Käufer die Güter bzw. Waren zuschickt, noch ohne dessen Zahlung erhalten zu haben. Stattdessen wird der Kunde aufgefordert, die Rechnung nach Erhalt der Ware, meist innerhalb von 7 oder 14 Tagen zu begleichen.

Unterschiedliche Zahlungsmethoden sind möglich, in der Regel erfolgt die Bezahlung per Überweisung bzw. Zahlschein. Der Kunde erhält die Rechnung entweder per Postweg oder E-Mail gleich nach Bestellung.

Erfüllt der Kunde die vom Anbieter hierfür festgelegten und technisch überprüften Kriterien (z.B. Bonität), kann der Rechnungskauf im Prozess des Kaufabschlusses als Zahlungsart ausgewählt werden.

Vorteile beim Kauf auf Rechnung

Für den Kunden ist die Zahlungsart des Kaufs auf Rechnung mit klaren Vorteilen verbunden:

Risikofrei bestellen: Der Kunde erhält die Ware, bevor er bezahlen muss. Qualität und Güte kann vorab überprüft werden. Das Risiko der Transaktion trägt somit der Händler bzw. Online-Shop.

Online-Shop testen: Gerade als Neukunde beim ersten Einkauf bei einem Händler ist der Rechnungskauf eine komfortable Lösung, um die Zuverlässigkeit und Authentizität eines Anbieters zu überprüfen.

Anders stellt sich die Situation hingegen für den Händler bzw. Online-Shop dar. Für ihn ergeben sich beim Anbieten dieser Zahlungsart keine direkten Vorteile, sondern bloß die Möglichkeit für Neukunden und Bestandskunden attraktiver zu werden.

Kauf auf Rechnung anbieten? Wesentliche Risiken

Der Händler beziehungsweise Onlineshop geht beim Rechnungskauf in Vorleistung – eine sehr riskante Maßnahme. Was bedeutet Kauf auf Rechnung in puncto Risiken für den Händler bzw. Onlineshop? Zwei wesentliche Risiken sind zu beachten:

Zahlungsverzögerung bzw. Zahlungsausfall: Es kann passieren, dass der (Neu)Kunde unter Umständen nicht fristgerecht oder überhaupt erst gar nicht zahlen könnte. Dies kann sowohl an einer mangelnden Bonität oder schlechten Zahlungsmoral des Kunden liegen.

Geringere Liquidität: Neben diesen primären Risiken einer Zahlungsverspätung beziehungsweise eines Zahlungsausfalls ist auch das Risiko einer geringeren Liquidität zu beachten, welches durch den späteren Zahlungseingang entsteht.

Angesichts dieser wesentlichen Risiken drängt sich die Frage auf, warum man als Händler überhaupt den Kauf auf Rechnung anbieten sollte. Es handelt sich in erster Linie um eine Folge der Notwendigkeit, im hart umkämpften E-Commerce Neukunden zur ersten Bestellung bewegen oder Bestandskunden eine komfortable weitere Bestellung bieten zu können.

Voraussetzungen für den Kauf auf Rechnung

Angesichts der erheblichen Risiken des Händlers beim Rechnungskauf sollte dieser mehrere Maßnahmen setzen, um diese Zahlungsart nur vertrauenswürdigen Kunden bereitzustellen.

Dazu zählen:

Bonität des Kunden überprüfen: Als klassische Maßnahme wird die Bonitätsprüfung die Kreditwürdigkeit und Zahlungsmoral des Kunden überprüfen. Sie kann durch Algorithmen und statistische Modelle gestützt anhand von Kriterien wie Wohnort bzw. Postleitzahl, Alter, Berufsstand, verwendete Geräte und Betriebssystem, etc. die Wahrscheinlichkeit der fristgerechten Zahlung/eines Zahlungsausfalls durch einen Kunden ermitteln.

Rechnungskauf erst ab zweiter Bestellung genehmigen: Kauf auf Rechnung ist als Neukunde bei vielen Online-Shops nicht möglich, denn viele Händler stellen diese Zahlungsart nur für Bestandskunden bereit. Die Bezahlung einer ersten Bestellung mit einer anderen Zahlungsmethode wie Vorkasse oder Kreditkarte/Debitkarte wird also vorausgesetzt.

Höchstbetrag für Bestellung festlegen: Händler können ihr Risiko minimieren, indem sie den Rechnungskauf nur bis zu einem bestimmten Höchstwert erlauben. Bei schlechter Bonität kann dieser noch niedriger liegen.

Ev. einen Zahlungsanbieter das Risiko tragen lassen: Als Händler kann man auch eine wenigstens teilweise Verlagerung des Risikos auf Zahlungsdienstleister (wie z. B. Klarna oder Payolution) erreichen, indem diese zur Abwicklung des Rechnungskaufs herangezogen werden.

Meist wird man als Händler seinen Bestandskunden den Rechnungskauf anbieten; durch bereit bezahlte frühere Bestellungen kann der Händler auf die fristgerechte Zahlung des Kunden vertrauen und diesem mit der besonders komfortablen Zahlungsoption entgegenkommen.

Selbst wenn man die Bonität des Kunden überprüft hat, kann es vorkommen, dass der Händler bzw. Onlineshop dem Kunden mit einer Zahlungserinnerung oder Mahnung hinterherlaufen muss. Dies führt zu teils unangenehmen Gesprächen mit Kunden, welche sich beide Seiten lieber ersparen würden. Nicht zu unterschätzen ist auch der administrative Zeit- und Kostenaufwand mit der Überprüfung von Zahlungseingängen, der nicht anderweitig eingesetzt zur Verfügung steht.

Sinnvoller für den Händler ist es deshalb, wenn man beim Ad-hoc- oder wiederholten Einkauf des Kunden nach Ablauf der 7 oder 14 Tage Zahlungsfrist nach Warenerhalt direkt von dessen Konto einziehen kann.

