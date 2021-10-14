Paiement par débit différé : fonctionnement et exemple

Il existe deux modes de fonctionnement d’une carte bancaire : le débit immédiat ou différé. En quoi consiste ces deux systèmes ? Découvrez comment fonctionne une carte bancaire à débit différé et quelles sont les différences avec le débit immédiat.

Carte débit différé ou immédiat : quelles différences ?

Le débit immédiat et le débit différé sont deux modes de prélèvement sur votre compte bancaire. Concrètement, cela détermine à quel moment les paiements et retraits effectués avec votre carte bancaire seront débités de votre compte. Considérons le principe de fonctionnement de ces deux types de débit.

La carte à débit immédiat

Lorsque vous faites un retrait d’argent ou un paiement avec une carte à débit immédiat, l’argent est prélevé sur votre compte dès que possible. En fonction des banques et de l’opération effectuée, le procédé peut prendre jusqu’à trois jours. La date du prélèvement effectif est appelée date de valeur.

Le débit immédiat permet d’avoir une visibilité quasi immédiate sur votre trésorerie puisque les paiements sont effectués au fur et à mesure. Il s’agit du type de carte bancaire le plus courant en France.

La carte à débit différé

Avec une carte à débit différé, seuls les retraits sont prélevés du compte au plus tôt. Les paiements par carte, quant à eux, sont tous débités en même temps à une échéance mensuelle fixe. Le débit différé est paramétré selon deux échéances clé :

La date d’arrêté des comptes : c’est la date pivot qui détermine à quel mois sont rattachés les paiements ;

La date de valeur (date de prélèvement) : c’est la date à laquelle les paiements du mois sont effectivement débités du compte. Si la date tombe sur un jour férié ou un week-end, le débit sera effectué le jour ouvré suivant.

Exemple de paiement par carte à débit différé

Imaginons que vous utilisez une carte bancaire débit différé. La date d’arrêté est fixée au 25 du mois, et la date de prélèvement au 29 du mois. Au cours du mois de juillet 2021, vous effectuez les 4 achats suivants avec votre carte bancaire :

200 euros le 12 juillet ;

1000 euros le 15 juillet ;

400 euros le 26 juillet ;

100 euros le 30 juillet.

Votre compte bancaire sera alors débité des montants suivants :

1200 euros le 29 juillet 2021 ;

500 euros le 30 août 2021 (car le 29 août 2021 est un dimanche).

Les avantages et inconvénients de la carte débit différé

Bien que moins répandu que le débit immédiat, le débit différé peut présenter des avantages selon les situations. Si la carte à débit immédiat permet une transparence maximale, la carte à débit différé vous offre plus de souplesse. En, effet, vous pouvez dépenser de l’argent même si vous n’en disposez pas à l’instant t. L’essentiel est d’être en mesure d’alimenter le compte avant la date de prélèvement mensuelle.

Le débit différé vous laisse donc le temps de « voir venir » et d’organiser vos finances pour régler vos achats à une date fixe. De plus, vous n’êtes pas bloqué en cas de coup dur, et vous disposez d’un délai pour approvisionner votre compte. Bien souvent, cela vous évite de payer les agios qui sont habituellement facturés si vous dépassez le découvert autorisé avec une carte à débit immédiat.

Pour autant, l’utilisation du débit différé nécessite une gestion rigoureuse de votre trésorerie et un bon suivi ides dépenses. En effet, si vous ne parvenez pas à alimenter votre compte avant la date de valeur, votre banque vous facturera des frais d’incident.

Par ailleurs, le débit différé peut être considéré comme un prêt à la consommation accordé chaque mois par votre banque. Toutefois, il faut être conscient que même si le débit n’est pas immédiat, il faudra bien régler la facture à la fin du mois. Ainsi, vous éviterez de céder à la tentation des achats impulsifs.

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