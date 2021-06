Qu'est-ce qu'une licence ?

Aujourd’hui, alors que l’outil informatique est devenu indispensable à nos activités, il est nécessaire d’utiliser des logiciels. Si certains, notamment les professionnels, achètent des programmes dédiés (par un contrat de cession), la plupart des utilisateurs achètent une licence d’utilisation, c’est-à-dire le droit d’utiliser un logiciel, pendant une durée déterminée, et selon des modalités définies par cette licence.

Il est difficile de résumer en quelques mots le contenu des licences puisqu’elles dépendent des éditeurs de logiciel qui les rédigent comme bon leur semble. Il existe cependant quelques caractéristiques principales que vous devez prendre en compte :

le périmètre de la licence : la description des produits inclus dans la licence, leur identification (avec un numéro de série) ainsi que la description des fonctionnalités offertes.

la propriété intellectuelle. Il s’agit d’une question sensible pour les éditeurs qui cherchent à se protéger mais il est important de savoir à quoi s’attendre en cas de faillite d’un éditeur, de litige ou encore de développements spécifiques.

le périmètre de l’assistance et de la maintenance : les moyens mis en œuvre pour vous aider, et éventuellement vous dédommager, en cas de problème technique.

le prix : il dépend généralement du nombre d’utilisateurs, des matériels (postes de travail ou serveurs par exemple) et des métiers impliqués (selon le nombre de transactions ou le chiffre d’affaires réalisés) ou encore des zones géographiques d’utilisation. Mais le prix dépend aussi de la durée d’utilisation et donc du choix d’une licence perpétuelle ou par abonnement.

Qu'est-ce qu'une licence perpétuelle ?

La majorité des logiciels grand public, tels que Office de Microsoft ou Acrobat Reader d’Adobe, propose un système d’abonnement, c’est-à-dire des licences à terme : vous payez régulièrement le droit d’utiliser leur logiciel pendant une durée déterminée.

Ces licences à terme s’opposent aux licences perpétuelles ou permanentes. Comme leur nom l’indique, celles-ci vous donnent le droit d’utiliser « pour toujours » le logiciel concerné. Mais vous n’en êtes pas propriétaire comme avec un contrat de cession : l’éditeur reste le propriétaire et il vous concède « seulement » un droit indéterminé d’utilisation.

Aussi étonnant que cela pourrait vous paraître, la licence perpétuelle a longtemps été le modèle classique de vente de logiciels. En effet, elle permet aux clients un investissement sur le long terme (finalement moins onéreux qu’un abonnement ponctuel) tout en assurant aux éditeurs un revenu régulier et une clientèle fidèle.

Mais ce modèle est de moins en moins populaire, comme le montre les exemples d’Adobe qui a changé de politique avec Photoshop ou encore de Microsoft qui, depuis 2019, ne propose plus de licence perpétuelle d’Office 2019 via le programme d’utilisation à domicile. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’évolution de la technologie est telle que des mises à jour de plus en plus nombreuses sont requises, ce qui demande un travail de recherche et développement qu’il faut bien financer. Et pour lequel le système d’abonnement se révèle plus rentable tout en étant plus attractif (avec un prix d’appel très bas comparé au prix élevé d’une licence perpétuelle).

L’argent dégagé permet aussi aux éditeurs de fournir un meilleur service client, un argument marketing incontournable aujourd’hui, dans un univers qui se révèle aussi de plus en plus concurrentiel. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’est pas rare de constater, lorsque des logiciels sont disponibles sous les deux formes, que les services clients sont séparés, comme c’était le cas avec Lightroom d’Adobe. Pourtant, l’assistance et la mise à jour étaient traditionnellement les points forts d’une licence perpétuelle.

En d’autres termes, il ne faut pas choisir, à priori, entre une licence à terme et une licence perpétuelle. Si celle-ci est disponible, il est important de savoir sous quelles conditions afin de déterminer si un tel investissement est justifié, ou non.