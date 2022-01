4 raisons d’acheter, et non pas créer, votre processus pour les paiements

Les paiements sont essentiels au succès de votre entreprise.

Au début, vous encaissez les paiements au fur et à mesure et cela reste gérable. Mais au fil du développement de votre activité, vous avez de plus en plus de clients et la facturation devient un travail à temps plein. Le temps passé à encaisser, relancer et traiter les paiements prend le dessus et les décisions stratégiques destinées à aider votre entreprise à grandir ne sont pas prises.

À ce moment-là, vous pouvez commencer à vous intéresser aux moyens d’accélérer et optimiser votre processus en matière de paiements. C’est là qu’intervient le débat sur l’achat ou la création de solutions.

Nous nous penchons sur quatre raisons pour lesquelles vous devriez sérieusement envisager d’acheter, et non pas créer, votre stratégie de paiements si vous essayez de vous adapter rapidement.

Un fournisseur dédié

Tout comme vous vous consacrez à la résolution d’un problème pour vos clients, un fournisseur de paiements tiers se consacrerait à répondre au mieux à vos besoins en matière de paiements.

Exploiter cette expertise externe signifie non seulement que des personnes auront pour mission de rendre votre processus de paiement plus efficace, mais aussi que vous n’aurez pas besoin d’investir dans un talent dédié en interne, ce qui vous fera gagner du temps et de l’argent. Ce talent est déjà qualifié et prêt à vous aider.

Implication dans la recherche et le développement

De nouvelles fonctionnalités et technologies émergent constamment. Se tenir au courant de ces progrès et comprendre s’ils sont avantageux pour votre entreprise est presque impossible au regard des défis rencontrés par les équipes financières.

Les fournisseurs tiers peuvent s’appuyer sur les études et le développement de nouveaux produits. Ils voudront rester compétitifs et adapteront donc leurs solutions en permanence, tout en restant attentifs aux nouvelles technologies pour les améliorer.

Ils pourront également recommander les nouvelles technologies et fonctionnalités appropriées par rapport aux besoins de votre entreprise. Cela signifie que vous pouvez bénéficier d’une nouvelle technologie sans avoir à la tester, la mettre au point et la gérer, et donc sans réaliser l’investissement initial.

Maintenance de la technologie

L’un des principaux défis de la création d’un processus de paiement en interne est la maintenance nécessaire et le temps consacré à résoudre les problèmes. La moindre erreur ou défaillance peut grignoter des jours de travail de votre équipe et la priver d’heures précieuses qui auraient pu être consacrées au développement de l’entreprise.

Même une fois le lourd processus de mise en œuvre terminé, les fournisseurs tiers auront des équipes dédiées d’ingénieurs et un service client pour vous aider à résoudre les problèmes potentiels. S’assurer que les défaillances et problèmes soient gérés rapidement et efficacement est aussi dans leur intérêt.

Dégager des liquidités

La dépense initiale pour acheter un nouveau logiciel peut sembler importante de prime abord. Mais lorsqu’on regarde plus en détail où l’argent se retrouve bloqué avec un processus de paiement manuel, l’investissement semble en valoir la peine.

Même à court terme, avant le retour sur investissement à long terme, un système automatisé peut réduire votre délai de paiement, diminuer les échecs de paiement et améliorer le recouvrement des paiements ayant préalablement échoué.

Les améliorations apportées à la trésorerie signifient que vous aurez plus de fonds de roulement pour développer votre entreprise. Cela peut également vous aider à augmenter la valeur globale de votre entreprise.

Utilisez notre calculateur de fonds de roulement pour voir combien d’argent vous pourriez dégager en automatisant votre processus de paiement.

Vous avez peut-être l’impression que passer du temps à rechercher et à intégrer un nouveau fournisseur de paiements vous détourne de votre tâche. Mais l’automatisation anticipée de votre processus peut porter ses fruits en vous dégageant du temps qui vous permettra de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les entreprises ayant franchi le pas, découvrez 5 entreprises qui ont optimisé leur stratégie en matière de paiements pour favoriser leur croissance.