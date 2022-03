Effectuer un virement vers un compte anglais

Comment faire un virement depuis un compte français vers un compte en anglais est une question que peut se poser un entrepreneur lorsque ses activités sont tournées vers les îles Britanniques. Un virement d’un compte français vers un compte anglais nécessite de connaître la solution la plus appropriée, en effet, à côté des établissements bancaires traditionnels qui peuvent facturer des frais exorbitants pour ce type de transaction, comme un virement bancaire classique, il existe des moyens de paiement innovants qui sont disponibles en ligne.

Comment faire un virement depuis un compte français vers un compte anglais, nécessite de connaître les moyens qui s’offrent à l’entrepreneur comme les banques traditionnelles, les services de transfert d’argent liquide ou l’utilisation d’un service de transfert d’argent.

Faire un virement d’un compte français vers un compte anglais implique des frais de change

L’entrepreneur devra obtenir un taux de change avantageux pour réaliser des économies lors d’un virement vers un compte anglais. Il sera notamment essentiel de prendre connaissance du taux de change en fonction du marché des changes. En effet, le taux de change peut être variable et il sera notamment judicieux d’utiliser une entreprise de transfert de fonds qui applique généralement un taux de change réel et un taux garanti. Il faut également prendre en considération que la plupart des établissements bancaires appliquent un frais fixe pour finaliser le virement vers un compte anglais.

Les moyens pour effectuer un virement d’un compte français vers un compte anglais

Le Royaume-Uni est toujours membre des pays SEPA, bien qu’ayant quitté l’Union européenne. Ce qui veut dire concrètement que les prélèvements SEPA (SDD Core et B2B), le virement SEPA (également le SCT inst) sont possibles pour une entreprise française, qui souhaite faire un virement depuis un compte français vers un compte anglais.

Les informations à transmettre pour effectuer un virement vers l’Angleterre

Effectuer un virement depuis un compte français vers un compte anglais, nécessite d’avoir en sa possession certaines informations :

Nom du créancier

Code BIC du créancier

IBAN du créancier

Adresse complète du créancier

Nom de l’établissement bancaire du créancier

Cependant, concernant les actions à mener pour effectuer le virement, elles peuvent légèrement différer entre un virement SEPA et un prélèvement SEPA.

Le virement SEPA pour effectuer un virement d’un compte français vers un compte anglais

Pour effectuer un virement vers un compte britannique, il est possible d’utiliser le virement SEPA. L’entrepreneur devra en outre s’assurer que l’adresse de l’entreprise soit complète et qu’elle est déjà enregistrée par l’établissement bancaire.

Ainsi, l’adresse complète doit figurer dans l’ordre de virement SEPA pour le Royaume-Uni. Il faudra également renseigner le code BIC de l’établissement bancaire, si le créancier le demande explicitement.

Le prélèvement SEPA pour faire un virement d’un compte français vers un compte anglais

Pour effectuer un prélèvement SEPA vers le Royaume-Uni, il est essentiel de fournir l’adresse complète à l’encontre du créancier. Ce créancier devra en outre être client d’une banque ou d’un prestataire de services de paiement (PSP), pour qu’elle puisse apparaître dans l’opération.Il faudra également communiquer le code BIC de l’établissement bancaire basé en France. Cependant, le créancier de l’entreprise débitrice devra le demander de manière explicite.

Cependant, les transactions commerciales à l’étranger peuvent s’avérer être complexes, pour cela GoCardless propose un dispositif de recouvrement des paiements récurrents internationaux. Cela s’avérera particulièrement utile pour une relation commerciale entre un créancier basé au Royaume-Uni et une entreprise débitrice basée en France.

En effet, GoCardless propose le prélèvement SEPA de paiements récurrents sur un compte bancaire local après avoir automatiquement procédé à la conversion des devises. Le taux de change est le plus équitable possible avec une politique tarifaire qui souhaite être la plus transparente possible, sans frais cachés. Par ailleurs, les frais pourront être retranscrits dans un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

