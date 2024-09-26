Se faire payer est un challenge pour les petites entreprises françaises. Un changement s’impose

Si encaisser fait partie intégrante de toute activité commerciale, ce n'est certainement pas la raison pour laquelle la plupart des dirigeants se lancent dans l’entrepreneuriat.

Facturation, suivi des retards de paiement, rapprochements… ces tâches sont loin d’être une source de motivation pour les entrepreneurs. Pourtant, trop de PME françaises continuent d’y consacrer beaucoup de temps (et d’argent).

D’après les résultats de notre enquête auprès de 1 700 petites entreprises en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie :

seuls 64 % des paiements collectés dans les structures qui n'utilisent pas GoCardless l’ont été à temps, correctement et sans besoin de suivi, contre 84 % pour les clients de GoCardless,

3,7 heures par mois ont été consacrées au rapprochement des paiements dans ces mêmes structures, contre 1,6 heures pour les clients de GoCardless.

Or, ces retards ont un impact majeur à la fois sur les entreprises et le niveau de stress des personnes qui les dirigent.

Le vrai problème, c’est la manière dont les entreprises facturent leurs clients

La difficulté vient du fait que les petites entreprises qui facturent leurs clients en France tendent à faire l’une des deux choses suivantes (chacune à ses limites).

La première consiste à générer et à envoyer manuellement des factures aux clients par e-mail, avec les coordonnées bancaires de l’entreprise ou des instructions pour payer par carte. Or, un tel paiement initié par le payeur retire aux entreprises tout contrôle ou visibilité sur comment et surtout, quand elles seront payées.

La deuxième approche consiste à envoyer l’export d’un énorme fichier de calcul à la banque pour initier un paiement par prélèvement bancaire. Bien que cette méthode confère plus de contrôle aux entreprises, elle est loin d’être parfaite. Mettre en place ce fichier manuellement est une expérience chronophage et stressante : la moindre petite erreur peut s’avérer très coûteuse. Ce processus manuel peut également entraîner des dates de facturation imprévisibles pour les clients et ainsi, augmenter le risque d’indisponibilité des fonds.

Enfin, ces deux approches offrent une intégration faible ou inexistante avec les systèmes de facturation et de comptabilité de l’entreprise, ce qui entraîne encore plus de gestion manuelle.

La solution ? Automatiser

Pour éliminer l’admin et remettre du contrôle, de la visibilité et de la prédictibilité dans leurs paiements, les petites entreprises pourraient utiliser une solution de paiement numérique leur permettant de facturer, de collecter des paiements et de rapprocher leurs comptes en un seul flux.

Les problèmes de paiement mentionnés ici seront ressentis différemment par chaque petite entreprise, en fonction de ses spécificités propres. Dès lors, comment savoir si vous devez faire des changements, et à quel niveau ? Voici les questions à vous poser.

Quel est l’état actuel de vos créances en attente ?

L'argent bloqué en créances clients a un impact sur la trésorerie et les prévisions de trésorerie. Pire encore, l'augmentation du délai de recouvrement des créances (Days Sales Outstanding - DSO) accroît votre exposition au risque de crédit et aux créances irrécouvrables. Automatiser la facturation, la collecte des paiements et les processus connexes vous permettra d'éliminer les frictions qui retardent la collecte et le règlement des fonds.

À quoi ressemble votre processus de gestion des comptes clients ?

En adoptant des solutions et des processus qui améliorent le contrôle, la visibilité et l'intégration des comptes clients, vous pouvez mettre fin aux inefficacités en cascade qui vous font perdre un temps précieux, par exemple : le rapprochement manuel des paiements en fin de mois.

Les paiements améliorent-ils ou nuisent-ils à l'expérience de vos clients ?

Les consommateurs sont de plus en plus habitués à accéder aux produits et services en un simple clic ou « swipe ». Compliquer le paiement pour vos clients nuit à leur expérience globale et augmente le risque de churn.

Quel est le coût total de vos paiements ?

Le coût des paiements ne se limite pas aux frais directs comme les frais de transaction (qui peuvent atteindre 4 % pour les paiements par carte bancaire). Comptez aussi le coût lié à la fraude, ainsi que le taux d'échec des paiements : pour deux tiers des entreprises B2B et B2C, le coût de recouvrement des paiements échoués est supérieur à 11 % du montant moyen du paiement.

Un accompagnement complet, du conseil à la prise de décision

D’après les échanges que nous avons eus avec les dirigeants de petites entreprises, ces derniers se rendent bien compte que la gestion de leurs paiements doit changer.

Si c'est votre cas, contactez-nous pour savoir comment l'automatisation des paiements peut vous éviter un stress inutile, vous faire gagner du temps et vous permettre de vous consacrer à l’essentiel : ce pourquoi vous vous êtes lancés dans votre activité.