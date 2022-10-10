Encaisser un chèque étranger en euro

Encaisser un chèque étranger en euros peut faire partie des opérations financières que doit effectuer un entrepreneur en France. Payer par chèque ou créer un chèque en ligne fait partie du quotidien des entrepreneurs avec la possibilité pour les clients d’utiliser ce moyen de paiement à côté des espèces ou de la carte de débit et de crédit Ainsi, lorsqu’on reçoit un chèque dans une devise différente de l’euro, voici ce que vous devez savoir pour encaisser un chèque étranger en euros.

Il est à noter que les chèques étrangers sont très peu utilisés dans les transactions commerciales en raison de la lourdeur des différentes réglementations selon les pays. En effet, les frais d’encaissement d’un chèque étranger peuvent être relativement coûteux et les délais peuvent s’avérer être longs.

Comment encaisser un chèque étranger en euros ?

Il faut tout d’abord se rapprocher du service client de son établissement bancaire pour savoir s’il est possible d’encaisser un chèque étranger en euros. Certaines banques commerciales proposent ce type de service comme la Société Générale. Cependant, des banques en ligne comme Boursorama n’acceptent pas d’encaisser un chèque étranger en euros.

Après avoir confirmé que l’établissement bancaire propose d’encaisser un chèque étranger en euros, voici la procédure à suivre :

Il est nécessaire de préciser sur le bordereau de remise de chèque la mention suivante : « Bordereaux de remises de chèques payables à l'étranger ». L’entrepreneur doit notamment compléter un bordereau différent par pays et par devise.

Quels sont les frais d’encaissement d’un chèque étranger en euros ?

La procédure d’encaissement d’un chèque étranger en euros consiste à l’établissement bancaire qui va encaisser le chèque de contacter la banque émettrice du moyen de paiement. Cette procédure est effectuée par la banque de l’entrepreneur avant d’encaisser un chèque étranger. Votre établissement bancaire doit d’abord s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un chèque en bois.

Par la suite, l’entrepreneur devra régler les frais suivants :

Commissions d’encaissement : elles sont automatiquement appliquées et concernent les frais d’encaissement du chèque étranger en euros. Elles font l’objet d’un montant minimum et maximum.

Commission de change : l’établissement bancaire peut encaisser des frais de change pour l’encaissement d’un chèque étranger en euro, lorsque le client se situe hors de la zone euro.

Frais annexes : les établissements bancaires peuvent facturer des frais de rejet pour défaut de provision.

Il est à noter que les frais peuvent être particulièrement élevés pour encaisser un chèque étranger en euros. L’entrepreneur devra régler des commissions d’encaissement et des commissions de change si le client se situe hors zone euro. Voici quelques exemples de frais d’encaissement d’un chèque étranger :

Banques Commission d’encaissement Montant minimum Montant maximum Crédit Agricole 2,18 % 15 € 100 € Lcl 0,20 % 21,20 € 114,40 €

Il est essentiel de consulter les conditions et tarifs de votre établissement bancaire pour avoir un aperçu des frais d’encaissement d’un chèque étranger en euros.

Existe-t-il des alternatives au chèque étranger en euros ?

Les délais de traitement ainsi que les frais associés à un chèque étranger en euro peuvent être à la fois longs et coûteux. Des risques existent avec de potentielles difficultés pour l’entrepreneur de faire valoir ses droits si le chèque est impayé.

Il est possible d’utiliser le prélèvement automatique qui sera à l’initiative complète de l’entrepreneur pour collecter les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. En effet, ce moyen de paiement est beaucoup plus avantageux, efficace et moins coûteux que l’encaissement d’un chèque étranger en euros.

Une fintech comme GoCardless permet de collecter les paiements à une date d’échéance précise sans avoir à dépendre des délais de traitement particulièrement longs des chèques étranger en euros. Par ailleurs, GoCardless permet de diminuer de manière considérable les frais de change grâce à la possibilité de collecter les paiements à l ‘étranger dans plus de 30 pays au taux de change réel. Ainsi, vous ne devrez pas régler des frais de change exorbitants des établissements bancaires pour encaisser un chèque étranger en euros.

GoCardless propose un tarif compétitif et transparent à hauteur de 2 % + 0,20 € par transaction pour prélever les sommes au sein de comptes bancaires de clients situés à l’étranger.