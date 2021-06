Par Hiroki Takeuchi — déc. 2020 — 2 min lues

2020 a été une année bouleversante pour tout le monde, tant sur le plan personnel que professionnel, et nous avons certainement dû prendre des décisions difficiles en tant qu'entreprise. C'est pourquoi le fait de pouvoir terminer l'année avec une nouvelle levée de fonds de 95 millions de dollars est un signe extrêmement fort, non seulement pour l'équipe GoCardless, mais aussi pour nos clients et partenaires.

Tout d'abord, cela renforce la résilience de notre entreprise pendant la période économique la plus difficile que nous ayons connue depuis le lancement de GoCardless en 2011. Nous sommes fiers d'avoir pu soutenir nos clients en ces temps d'incertitude et d'en avoir accueilli de nombreux nouveaux consolidant ainsi notre forte croissance. Cette consolidation touche également notre écosystème, en intégrant de nouveaux partenaires et en renforçant les relations avec nos partenaires existants.

Quelle différence ce financement fera-t-il réellement pour nos clients?

Chez GoCardless, nous avons toujours pensé que la méthode de banque à banque est le meilleur moyen de collecter les paiements récurrents. Nous avons construit le premier réseau mondial de prélèvement bancaire, ce qui permet aux commerçants d'être payés plus facilement en encaissant des fonds directement depuis les comptes de leurs clients dans plus de 30 pays. Le prélèvement n’est pas le seul moyen de paiement de banque à banque, mais GoCardless n'est pas un "simple" établissement de prélèvement bancaire, nous allons plus loin.

Nous avons suivi le lancement et le développement d'initiatives open banking dans le monde entier depuis de nombreux années. Nous avons notamment collecté les tous premiers Paiements Récurrents Variables en direct avec Open Banking au Royaume-Uni en 2019.

Cependant, comme presque toutes les tendances dans le monde des paiements, il a fallu du temps pour que cette nouvelle technologie se développe et gagne du terrain. Nous avons attendu jusqu'à ce que nous pensions pouvoir atteindre le plus haut niveau d'expérience utilisateur dans les produits que nous proposons à nos clients. Il est maintenant temps d’introduire l’open banking dans le monde des paiements récurrents.

Ce nouveau financement va accélérer notre stratégie open banking en combinant les technologies les plus récentes au réseau international de prélèvement bancaire. Nos clients pourront bénéficier à la fois des avantages de l’open banking et du prélèvement : les paiements instantanés permis par l’open banking apporteront visibilité et rapidité, tandis que le prélèvement bancaire maximisera les flux de trésorerie tout en minimisant le taux de churn grâce à un prélèvement des fonds directement sur le compte des clients - le tout à un coût inférieur à celui des cartes bancaires.

On vise à offrir une solution de paiement récurrente complète à nos clients : les paiements initiaux par prélèvement bancaire peuvent prendre en moyenne deux à trois jours pour être traités, ce qui incite généralement les clients à utiliser des méthodes alternatives telles que les cartes bancaires pour un premier paiement. Les paiements initiaux instantanés offriront une alternative moins coûteuse que les cartes bancaires, avant que le paiement récurrent ne se poursuive par prélèvement bancaire.

Nous sommes également ravis que la combinaison du prélèvement bancaire et de l’open banking offre une alternative puissante aux cartes bancaires. La validation des données du compte bancaire ou la collecte d'un premier paiement par le biais de l’open banking élimine l'incertitude et le risque, qui empêchent souvent d'utiliser le prélèvement pour acheter sur les marketplace en ligne. Dans ces situations, GoCardless représente une alternative peu coûteuse aux cartes en offrant également un taux d'échec et d’attrition nettement inférieur.

J'ai toujours pensé que les paiements n’étaient pas parfaits et nous avons parcouru un long chemin dans la résolution des paiements récurrents pour nos clients. En associant ce que nous avons déjà construit au potentiel de l'open banking, je ne peux être plus enthousiaste sur la façon dont nous allons améliorer les paiements.

Je suis ravi de pouvoir conclure cette année sur une note aussi positive. Nous sommes ravis d'accueillir Matt Harris et l'équipe Bain Capital Ventures pour les prochaines étapes de notre aventure. Et je tiens à remercier chaleureusement nos clients, nos partenaires, nos investisseurs et toute l’équipe de GoCardless de nous avoir permis d’en arriver là aujourd'hui.