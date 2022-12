ZENCONNECT a été créée en 2012, au moment où est apparu le cloud. L'entreprise s'est donnée pour mission d'aider et d'accompagner les entreprises pendant leur digitalisation. Le service est fourni clé en main aux clients, sous forme de packaging, délivré chaque mois. Car les clients veulent désormais consommer en fonction de leurs besoins.

Elle propose aussi des services, comme un accompagnement, lorsque ses clients ont besoin d'aide. Se sont ajoutées des solutions de sécurité, pour protéger les infrastructures et les réseaux.

Un système plus proche des attentes des clients

Au niveau de paiement, ZENCONNECT était dans des anciens modèles avec les banques. Yohann, le directeur technique, se confie que ses collaborateurs devaient envoyer beaucoup de documents. L'expérience utilisateur n'était pas au top et c'était un problème pour eux. C'est pourquoi ils ont décidé en 2016 d'utiliser la technologie de GoCardless intégrée dans Salesforces pour que le système de paiement soit le plus simple et le plus intuitif possible. Depuis, cette décision fait le bonheur des clients de ZENCONNECT.

Ils ont effectivement à cœur de fournir « une expérience simple, rapide, fluide, dans laquelle on ne se perd pas dans tout un système d’informations complexes avec un nombre de clics incompréhensibles. »

ZENCONNECT compte plus de 450 clients au quotidien, dont plus de la moitié est passée au prélèvement automatique par GoCardless. Yohann se réjouit du fait que la transformation est assez simple. Le client est guidé, il ne peut ni faire d'erreur ni se perdre, et il ne reçoit ni de code SMS, ni plusieurs e-mails de confirmation.

Le résultat de satisfaction clients de ZENCONNECT est de 4,5 sur 5, et GoCardless y participe au quotidien.

Un gain d'efficacité pour les collaborateurs

Il a fallu moins d'une journée seulement aux équipes techniques de ZENCONNECT pour implémenter GoCardless dans leur SalesForce car les API sont disponibles immédiatement et bien documentées. Yohann a trouvé cette solution hyper agile, hyper flexible et surtout sécurisée.

Le jeune homme se réjouit du fait que les équipes de ZENCONNECT gagnent en moyenne 20% chaque année en productivité, qui est équivalent de 4 jours par mois. Ce qui est un bonheur pour les collaborateurs de ne plus courir après du papier, car tout est digitalisé.

Côté « SAV », à aucun moment Yohann ou ses équipes ne se sont sentis abandonnés face à leur solution de paiement car l’équipe GoCardless a été disponible, quel que ce soit le moment pour donner des conseils et des recommandations afin d'améliorer le processus - pour que ce soit fluide et compréhensible pour les clients.

La technologie de GoCardless intégrée dans Salesforce améliore l'expérience clients et notre système de souscription.

Des paiements simplifiés

Chaque personne qui travaille au service finance de ZENCONNECT est désormais capable d'envoyer une demande de mandat au client. Yohann est rassuré car le processus est simple et intuitif : le client remplit et c'est fait, les plans de prélèvement peuvent être mis en place.

Grâce au prélèvement automatique par GoCardless, l'entreprise affiche fièrement le chiffre ultime de 0 impayé depuis plus d'un an et demi. Les clients reçoivent à l'avance un mail les prévenant de la date de leur prélèvement. Ce qui leur donne toute latitude pour prévoir et organiser leur trésorerie.

Le prélèvement automatique apporte énormément de sécurité. On n'a pas accès à l'IBAN du client et tout ça ajoute de la confiance, ce qui amène le client à être plus à même de payer en prélèvement qu'en carte bancaire.

Et pour l'avenir ?

ZENCONNECT a des projets d'ouverture dans d'autres pays européens, et dans un avenir plus proche, Yohann a un bon espoir : il espère arriver « à terme à 100% de prélèvements ». Le jeune homme affirme que le prélèvement automatique par GoCardless est une expérience incroyable, et qu'elle enrichit l'expérience des collaborateurs comme celle des clients.