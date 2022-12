Wavy développe des applications natives dédiées aux acteurs du monde de la coiffure et beauté. De la caisse enregistreuse, à la relance des clients par SMS, Wavy aide les professionnels du secteur à se décharger des contraintes lourdes et chronophage de la gestion. Wavy leur propose également des outils pour relancer et fidéliser leur clientèle.

« Il y a tout à faire sur le marché de la coiffure qui représente 6 milliards d’euros en volume, plus de 200 000 coiffeurs et 60 000 salons rien qu’en France. Notre objectif est de leur simplifier le quotidien, d’optimiser leur qualité de service tout en les aidant à fidéliser et gagner de nouveaux clients », commente d’emblée Clément Moreno.

Une « histoire », un besoin et l’envie de disrupter ce secteur ancré dans sa zone de confort

« Avec un père coiffeur à la tête d’un réseau de plus de 1000 franchisés et une mère contrôleur de gestion, j’ai baigné dès le plus jeune âge dans l’univers de la coiffure/beauté et de l’entrepreneuriat, sans négliger sa partie gestion. Voyant ce marché qui ne se renouvelait pas et le besoin criant d’accompagnement des professionnels du secteur sur la partie gestion, marketing, expérience et fidélisation client, une fois mes études terminées, j’ai décidé avec 2 amis et co-fondateurs de créer Wavy pour le dépoussiérer », précise Clément Moreno.

Lancée fin 2016, Wavy s’est rapidement confronté à des « problèmes de riches ». Son offre de services via son application, sa parfaite connaissance du secteur et son conseil/accompagnement avisé permettent à la startup de connaître la croissance rapidement. En seulement 3 mois, Wavy comptait déjà plus de 150 clients fixes. Après avoir tenté de gérer leurs paiements manuellement, au jour le jour, les 3 co-fondateurs se sont mis en quête d’une solution qui leur permettrait de se soulager de cette tâche très chronophage.

Si le hasard fait bien les choses, GoCardless les fait très bien !

« Je me rappelle avoir passé des soirées sur mon Mac à chercher un outil pour me simplifier le paiement, ainsi qu’à mes clients. Au début on a fonctionné sur le mode paiement par CB et avec un tableur Excel. Le premier a un coût exorbitant et le second ses limites. Le hasard a bien fait les choses. Un de ces fameux soir, je reçois une demande de prélèvement que je remplis. En bas de l’email reçu, je vois un lien, clique et découvre GoCardless. Je fais une demande d’information et GoCardless me rappelle le matin même. Depuis je ne jure que par GoCardless », explique Clément Moreno.

Le lien, du sens, c’est exactement ce que crée Wavy pour ses clients et lui a permis de sceller une collaboration saine et efficace avec GoCardless.

Les avantages sont multiples pour Wavy selon Clément :

Paiement sécurisés, simplifiés, automatisés

Facile d’utilisation par tous

Pas de friction sur le paiement, nerf de la guerre, côté client comme côté Wavy

Visualisation en temps réel du pipeline de paiements, des rejets éventuels

Intégration ultra simple

Wavy a déjà plus de 80% de sa base clients sous GoCardless. Le paiement, la trésorerie et sa gestion n’est plus source d’inquiétudes. « Pour être tout à fait transparent, je suis tellement sûr de la plateforme GoCardless que je ne suis plus rivé H24 sur mes tableaux de bord. Je sais que les paiements passeront ou se feront dans un délai très court sans friction pour mes clients », rappelle Clément Moreno.

L’autre avantage pour Wavy est lié à la simplicité d’utilisation de la plateforme GoCardless. Ainsi, les commerciaux peuvent prendre la main sur GoCardless, depuis n’importe quel appareil (PC, mobile, tablette) et personnaliser la gestion des paiements de leur portefeuille clients.

Wavy est donc parfaitement équipé pour assurer sa croissance intimement liée aux paiements et à la satisfaction de ses clients. Wavy entend également recruter pour couvrir tout le territoire national en force commerciale. Le développement de nouveaux services est également à l’étude.