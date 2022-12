ShopCaisse est une jeune entreprise fondée par Romain Hautot à Besançon. L'histoire de ShopCaisse commence en juin 2014 avec une nouvelle technologie dédiée aux restaurateurs : une caisse enregistreuse sur Ipad. Jugée très efficace par ses propres clients, ShopCaisse développe diverses fonctionnalités intuitives qui répondent aux normes européennes. Le succès est au rendez-vous ! La croissance exponentielle pousse ShopCaisse à penser à une solution de gestion de facturation pour les moyens de paiement proposés.

Avant, une gestion des paiements inefficace et coûteuse

ShopCaisse met à disposition de ses utilisateurs plusieurs moyens de paiements, par prélèvement en passant par le service de sa banque et elle propose également le paiement par carte bancaire. Ces deux tâches réalisées manuellement de façon récurrente par le gérant lui-même devenaient très difficile à gérer pour cette entreprise d'un seul employé. D'une part, car Romain y consacrait au moins une demi-journée par mois et d'autre part, le prélèvement engendrait des coûts supplémentaires importantes en cas de rejet de paiement. Ce coût s'élevait à 9€ par paiement refusé, sans ajouter les retards de paiement de la carte bancaire. Inefficaces et coûteuses, il fallait pour Romain trouver une solution pour contrer ses contraintes et améliorer la performance de ses encaissements. Il en allait de la santé financière de son entreprise !

De plus, Romain souhaitait trouver une solution pour automatiser la gestion des paiements pour consacrer sa demi-journée perdue à des tâches plus opérationnelles comme l'apport de nouveaux contrats, plus rémunérateur !

Clients prélevés grâce à la solution GoCardless

Depuis 2 ans maintenant, ShopCaisse utilise la solution GoCardless pour l'encaissement de ses factures. Au début, elle a utilisé le dashboard GoCardless, puis l'intégration avec Sellsy comme CRM. Il a été plus facile pour ShopCaisse d'intégrer un logiciel de facturation Sellsy et de pouvoir ainsi connecter les deux outils afin de gagner un temps significatif puisque ces derniers sont liés de la facturation à l'encaissement. Ce qui permet à Romain de suivre plus facilement les clients ayant payés et d'éviter les retards de paiement.

Romain confie également le gain financier que la solution GoCardless lui a permis de réaliser par rapport aux retours des impayés. Un passage sur le dashboard GoCardless et il peut facilement retenter l'encaissement des paiements échoués, sans coût supplémentaire.

ShopCaisse peut sereinement penser à son développement commercial et compter sur la réactivité et la praticité de la solution GoCardless.