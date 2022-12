Sencrop renseigne les agriculteurs et agricultrices quant à la météo (pluviométrie, température, vitesse du vent..) grâce à des station connectées. Celles-ci affichent leurs données en temps réel sur leur smartphone. Grâce à cette innovation, les professionnels de l'agriculture gagnent du temps en organisant leurs activités quotidiennes en fonction (des caprices) de la météo.

Le stockage des données permet de comparer les conditions météo d'une période à l'autre, d'une parcelle à l'autre et de prendre les meilleurs décisions au bon moment. Cela permet in fine aux agriculteurs et agricultrices d'optimiser leurs revenus.

Si Sencrop n'utilise GoCardless que depuis mars 2018, cette courte période d'utilisation lui a néanmoins permis de se rendre compte de son efficacité et de son utilité, et Michael, le gérant, et son équipe en tirent déjà des bénéfices non négligeables.

Une comptabilité largement facilitée

Avant que Sencrop décide de recourir aux services de GoCardless, les clients de la jeune pousse payaient leur abonnement annuel principalement par virement bancaire ou par chèque. Mais, la startup devait à chaque fois jongler entre les différentes informations de leur client.e. Désormais, les opérations de facturation sont plus simples : GoCardless permet aux collaborateur de rattacher le compte bancaire du client à sa commande et sa facturation. Ce sont ainsi plusieurs heures de travail par mois qu'ont pu s'économiser Michael et ses équipiers.

Depuis qu'elle est passée aux prélèvements automatiques, la startup lilloise gère ses paiements annuels beaucoup plus facilement. « Une fois passé le mandat GoCardless à notre logiciel de facturation, le prélèvement de nos clients est automatisé en même temps que leur facture, c'est un gain de temps et une traçabilité facilité. »

Si le jeune homme apprécie autant la simplicité de ces actions comptables, c’est parce que les choses n’ont pas toujours été aussi évidentes ni rapides à faire. L’équipe de Sencrop se retrouvait régulièrement confrontée à des problèmes de réconciliation dans sa comptabilité. « Nous avons conscience des avantages des prélèvements SEPA sur les moyens de paiement classiques comme les paiements par chèque ou carte bleue, notamment sur l'automatisation des paiements des clients et la traçabilité associée.», résume Michael.

Comptabilité avec d'autres logiciels

L’un des avantages de GoCardless réside en sa compatibilité immédiate avec des logiciels de facturation. Contrairement à la période antérieure à l’utilisation de GoCardless, le paiement de la deuxième année d’abonnement se fait très simplement, sans aucune intervention manuelle, perte de temps ou recherche de documents papier. Il n’est plus nécessaire pour Michael de « surveiller » les dates de renouvellement des uns et des autres, tout le processus évolue de manière complètement autonome.

Avec ce temps libéré chaque mois, Michaël peut se concentrer sur d’autres aspects de son travail et faire évoluer Sencrop, au lieu de perdre du temps sur l'administration et la comptabilité.

GoCardless nous aide beaucoup au niveau de l’automatisation. Nous avons un nombre croissant de clients ces derniers mois et la facturation associée, ce qui implique une augmentation du nombre d'opérations de comptabilité. Tout cela s'empile de manière exponentielle avec le renouvellement d'abonnement à gérer.

Minimiser les pertes d’argent

Plus qu’à une perte de temps, c’est aussi à une perte de traçabilité de revenus que Sencrop dut trouver une solution rapide. « Il y avait des recoupements qu’on n’arrivait pas à faire, notamment entre une facture et un paiement qui aurait été lancé, un chèque qui aurait été enregistré mais pas réconcilié, ou des paiements qui n’auraient pas été effectués… »

Un problème similaire ralentissait l’activité de l’entreprise au moment du renouvellement des abonnements. L’équipe estime avoir perdu du temps et donc de l’argent en laissant passer entre ses mailles un certain nombre d’entre eux. « Au niveau de la comptabilité, même pour retracer les premiers abonnements, c’était très compliqué, » se souvient Michael.