Le Samusocial de Paris intervient auprès des personnes sans domicile. Il gère la ligne d’écoute du 115 pour Paris, effectue des maraudes notamment pour maintenir le lien social avec ceux qui ont perdu tout contact avec la société, et prend en charge les personnes sans-abri dans des centres d’hébergement et lieux de soins.

Composées uniquement de professionnels, ces équipes ne forcent jamais quiconque n’en a pas envie à quitter la rue. Le respect constitue une de leurs valeurs les plus fortes. C’est le souhait de la personne sans domicile qui prime.

Le Samusocial de Paris s’est engagé dans des campagnes de collecte dons depuis 3 ans. Grâce au street marketing, il recrute des donateurs mensuels, prélevés par GoCardless. Stéphane, qui gère entre autres les stratégies donateurs, nous a très gentiment accordé un peu de son temps pour nous expliquer pourquoi le choix de GoCardless s’est avéré évident.

Optimisation de la gestion

Avant d’utiliser GoCardless, le Samusocial de Paris recevait ses dons sous forme de chèques, quelques fois par carte bleue. « Le problème avec les chèques, c’est qu’il n’y avait pas de procès ! Ils arrivaient soient au service de communication, soit à la comptabilité. »

Et chaque mois, Stéphane et ses collaborateurs devaient rentrer à la main les informations du chèque dans un tableau Excel. A l’époque, le Samusocial de Paris comptait 100 donateurs, cette opération leur demandait seulement quelques heures par mois. Avec l’augmentation régulière du nombre de dons, recenser toutes ces informations demanderait beaucoup trop de temps. Maintenant, tout est plus simple à gérer. Stéphane a gagné en tranquillité, et il sait que les prélèvements sont effectués en toute sécurité.

Grâce à GoCardless, les équipes du Samusocial de Paris ne perdent pas de temps avec des opérations de saisie administratives ou comptables. Les prélèvements sont gérés de manière automatique, sans plus aucune intervention humaine.

Jusqu’ici, les expirations de cartes bancaires ne représentaient pas un véritable problème. Stéphane en comptait 5 par an, ce qui lui coûtait environ 50 euros. Mais le nombre de donateurs augmentant chaque année, un don interrompu est un risque qu’il ne peut plus prendre, et payer des frais supplémentaires un luxe qu’il ne peut plus s’offrir.

Possibilité de marketing auprès des donateurs

Le Samusocial de Paris s’est intéressé aux solutions de prélèvements automatiques lorsque les équipes ont souhaité développer le don aux particuliers. Il a alors fallu leur donner la possibilité de communiquer leur RIB.

Pour les donateurs réguliers, la solution de prélèvement de GoCardless évite de voir les dons s’arrêter lorsque la carte arrive à échéance.

En outre, GoCardless a permis au Samusocial de Paris de développer une branche indispensable lorsqu’on demande de l’argent aux gens : le marketing.

Lorsqu’on mène des actions de collecte de dons, l’essentiel est de se concentrer sur l’acquisition et la fidélisation des donateurs. GoCardless nous permet d’optimiser la gestion.

Outre le confort de gestion ressenti par le Samusocial de Paris, Stéphane réalise que les donateurs bénéficient aussi de l’utilisation de GoCardless, indirectement. « A un donateur qui arrive sur la plateforme de dons, c’est bien de lui donner plusieurs possibilités. Par chèque, par carte bleue, ou prélèvement plus vous multipliez les canaux, mieux c’est. »