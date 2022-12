Une solution de gestion des déplacements professionnels en temps de coronavirus ? C’est le pari un peu fou de Brice Huet, cofondateur d’Okarito, une plateforme spécialisée dans le voyage d’affaires pour les PME et les ETI.

Voyage au cœur d’une start-up qui cartonne

Lancée en 2019, la jeune pousse française a profité des confinements pour développer de nouveaux services d’information et d’accompagnement des voyageurs. Aujourd’hui, alors que les déplacements reprennent peu à peu, Okarito propose une offre complète incluant la réservation de billets d’avion, de train et de chambres d’hôtel ainsi que la gestion comptable des dépenses voyages des collaborateurs. La plateforme, qui se distingue par son ergonomie, a choisi GoCardless pour sécuriser ses encaissements et prolonger la fluidité de l’expérience utilisateur jusqu’au paiement.

Résoudre le casse-tête des déplacements professionnels

À l’origine d'Okarito, un constat : dans les PME, les voyages d’affaires sont très mal gérés. Entre la réservation sur des sites grand public, la gestion des notes de frais, les imprévus et les dépassements de budget, les déplacements professionnels relèvent d’un parcours du combattant. « De plus, les PME doivent composer avec des agences de voyages traditionnelles très peu digitalisées, à l’inventaire incomplet et aux nombreux frais », ajoute Brice Huet, cofondateur. Résultat : des processus inefficaces, très peu de visibilité et de contrôle sur les dépenses de voyage des collaborateurs pour les directions financières.

Déclencher le paiement à chaque réservation

À ses clients PME et ETI, Okarito propose deux modes de règlement des voyages : par virement bancaire et par prélèvement automatique GoCardless : « Nous poussons le prélèvement automatique via GoCardless car ses avantages sont nombreux. N’importe quel collaborateur peut faire et payer ses réservations en toute autonomie, sans devoir avancer les frais ni demander une carte bancaire d’entreprise. Finie la gestion des notes de frais. Les équipes finance gagnent beaucoup de temps sur le traitement des factures et le lettrage ». Brice Huet explique aussi que le paiement par carte bancaire n’est pas adapté car il ne permet pas à n’importe qui dans l’entreprise de payer.

Autre atout du prélèvement bancaire : Okarito garde le contrôle sur ses encaissements et sa trésorerie.

Nous payons nos fournisseurs de voyage immédiatement, nous avons donc besoin de déclencher le paiement client à chaque réservation. Cela n’est possible qu’avec le prélèvement bancaire.

En outre, ce mode de paiement est suffisamment souple pour permettre un prélèvement en fin de mois, selon les besoins de réservation des clients.

Automatiser les paiements pour accompagner la croissance

Si l’entreprise a choisi GoCardless, c’est pour sa facilité de mise en place, son coût compétitif et sa performance. L’installation a été fluide et rapide, et Okarito a bénéficié du soutien continu des équipes de GoCardless tout au long de la période de configuration.

La solution nous a été recommandée par d’autres amis entrepreneurs. Elle convient parfaitement à notre business model fondé sur la récurrence du paiement et le volume des transactions. Dans notre industrie, plus on fait de volume, plus on fait de chiffre d’affaires. GoCardless nous permet de grandir tout en sécurisant notre trésorerie, affirme Brice Huet.

Pour une entreprise en forte croissance comme Okarito, il est donc indispensable d’automatiser tous les processus possibles, et le paiement en fait partie. « Nous traitons d’importants flux de transaction, pas question donc de perdre du temps à gérer chaque paiement manuellement. Avec GoCardless, tout est automatisé jusqu’au rapprochement comptable ». La cerise sur le gâteau ? Un taux de réussite des paiements supérieur à 99 % dès la première tentative : « Le suivi des paiements clients n’est plus un sujet chez nous. Je suis assuré d’être payé en temps et en heure », confirme Brice Huet.

En à peine deux ans, la plateforme est ainsi passée de 10 à 500 clients, dont 95 % utilisent le prélèvement via GoCardless pour régler leurs réservations. Avec des revenus récurrents et une trésorerie préservée, Okarito envisage sereinement sa croissance hors des frontières de l’Hexagone.