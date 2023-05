Des paiements en toute simplicité

Matera est une start-up française qui aide les propriétaires à gérer leurs copropriétés et leurs investissements locatifs. La société compte actuellement 7 000 copropriétés clientes, ce qui représente 150 000 copropriétaires à travers la France, et propose deux solutions : le syndic coopératif Matera et la gestion locative Matera Matera est aujourd’hui le 4e principal intervenant sur le marché français de la gestion immobilière et redonne le pouvoir aux copropriétaires en leur faisant gagner du temps et en réduisant leurs charges d’environ 30 %.

« Véritable alternative au modèle traditionnel construit autour d’intermédiaires coûteux, Matera aide les propriétaires à gérer leurs biens de façon simple et efficace pour optimiser leur rentabilité locative, » explique Anthony Cloerec, chef du service financier : « Nous offrons aux propriétaires les outils et l’expertise qui leur permettent de gérer leur copropriété de façon autonome. »

Depuis sa création en 2017, Matera a automatisé les processus de facturation et de paiement de ses clients grâce à GoCardless. « Nous cherchons constamment à simplifier et à automatiser les tâches courantes, et GoCardless s’est imposé comme une évidence pour nous, » ajoute Anthony.

La simplicité est au cœur de notre ADN

Lorsqu’une copropriété devient cliente de Matera, il lui suffit de remplir un simple mandat de prélèvement en ligne sur le portail de GoCardless. Ensuite, l’expérience de paiement est entièrement automatisée.

« Une fois le mandat en place, les clients n’ont plus besoin de se soucier des flux de paiement, » précise Anthony. « Nous les notifions juste des nouvelles factures à payer, du statut des factures et des prochaines échéances de prélèvement afin qu’ils puissent s’organiser pour que les fonds soient disponibles le jour du prélèvement. Tout est clair et précis, et cette communication régulière avec nos clients signifie que nous n’avons quasiment aucun échec de paiement. Cela nous aide à conserver un taux de résiliation très bas. »

Aujourd’hui, la plupart des clients de Matera payent via GoCardless, et cette expérience est devenue l’un des piliers de leur philosophie.

« Près de 99 % de nos clients payent à l’aide de GoCardless, et cette simplicité fait désormais partie de notre ADN pour éliminer toutes les tâches chronophages du quotidien qui sont associées à une copropriété, » souligne Anthony. « Grâce à GoCardless, nos clients n’ont plus cette charge mentale de devoir se dire “Il faut qu’on pense à payer les factures”, et cela facilite la gestion au jour le jour. »

Une automatisation de bout en bout

Du point de vue commercial, les avantages de GoCardless vont de la pleine visibilité de la facturation à un flux de trésorerie accéléré.

« La plateforme est vraiment simple et très intuitive, » explique Anthony. « En quelques clics, je peux avoir une vue d’ensemble des prélèvements en cours et de ce qui va se passer dans les prochains jours, le tout synthétisé sur une seule page. C’est un avantage indéniable pour une équipe financière assez restreinte.

« GoCardless respecte nos délais de facturation et accélère véritablement le prélèvement des fonds. La possibilité de gérer notre flux de trésorerie au quotidien et d’améliorer nos délais de paiement est essentielle pour nous. »

Le temps consacré aux tâches financières est également réduit grâce à l’intégration entre la plateforme de facturation de Matera et GoCardless. Cela leur a permis d’automatiser l’ensemble du flux entre la facturation et le prélèvement des paiements.

« GoCardless est entièrement intégré à nos outils de facturation, et cela simplifie grandement la gestion financière, » déclare Anthony. « À partir du moment où une facture est envoyée, il n’y a plus aucune intervention humaine. Les heures économisées en tâches administratives permettent à Matera de se concentrer sur ce qui compte le plus, nos clients. »

Une expansion internationale

Matera a récemment étendu ses activités au marché allemand, et GoCardless était de l’aventure pour aider l’équipe à déployer son expérience de paiement en toute sérénité.

« GoCardless a su être à nos côtés à chaque étape de notre développement, » souligne Anthony. « Lors de notre arrivée sur le marché allemand en 2021, GoCardless nous a permis de reproduire notre infrastructure depuis la France afin d’obtenir très rapidement un système de paiement simplifié et agrégé sur les deux marchés. Dans les mois qui viennent, nous allons probablement étendre nos services à d’autres pays, et là encore, GoCardless saura nous donner la fluidité et la simplicité dont nous avons besoin. »

Simple et efficace

Matera a trouvé un partenaire qui possède toutes les qualités requises pour leur permettre de remplir leur mission.

« Si je devais résumer GoCardless en deux mots, je dirais simple et efficace, » conclut Anthony. « Nous avons un processus très simple, aussi bien pour nous que pour nos clients, et en même temps extrêmement efficace pour le prélèvement des paiements. Ce sont les deux qualités essentielles que nous recherchions chez un partenaire tel que GoCardless. »

« Je sais que GoCardless sera capable d’aider Matera à relever les défis de demain et sera à nos côtés pour nos prochaines aventures. »