Les Mills associe musique et science pour créer des programmes d’entraînement de sport en groupe et permettre à tout le monde de profiter de leurs activités sportives. Ces programmes sont proposés chez plus de 17 500 clubs partenaires et enseignés par plus de 130 000 instructeurs certifiés. Quel que soit le type d’activité recherché, il y a des entraînements pour tout le monde (fitness, HIIT,cours pour enfants mais aussi des cours sur demande à faire à la maison).

Avec des instructeurs travaillant dans plus de 100 pays, la société a dû relever un défi particulier : encaisser des paiements récurrents dans diverses devises dont l’euro, la couronne suédoise et la livre sterling.

Le système de prélèvement automatique que Les Mills a tout d'abord utilisé était long à mettre en place et les opérations de transfert en masse à la banque prenaient un temps considérable.

Premier pas avec GoCardless

La société avait besoin d’une méthode plus efficace pour gérer les paiements européens et britanniques. C'est là que GoCardless entre en scène.

Les Mills a choisi de créer sa propre intégration GoCardless pour la plate-forme commerciale Magento. L'équipe de Les Mills, habituée aux intégrations dans Magento, a vraiment apprécié son expérience avec GoCardless, grâce à l’API REST facile à utiliser et bien documentée.

Naviguer dans le tableau de bord et les différents outils est vraiment simple. GoCardless est de loin l’API la plus facile à utiliser que nous connaissons.

Une fois l’intégration terminée et fonctionnelle, l’équipe a pu automatiser sa procédure d’inscription au prélèvement SEPA et ne plus s’encombrer de sa procédure manuelle précédente. GoCardless leur a également permis d’économiser de nombreuses heures de travail administratif (manuel).

Depuis que nous utilisons GoCardless, nous avons automatisé toute notre procédure d’inscription pour nos instructeurs et paramétré les paiements en ligne avec le prélèvement SEPA.

2 600 clients payant par prélèvement automatique

L’ajout du prélèvement automatique via GoCardless a également changé le service offert par Les Mills en permettant à l’entreprise de proposer plus d’options de paiement à ses instructeurs. De plus, certains pays, l’Allemagne par exemple, préfèrent le prélèvement automatique aux autres méthodes de paiement.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Quand Les Mills a commencé à utiliser GoCardless, aucun de ses clients britanniques n’utilisait le prélèvement automatique. Ils sont désormais presque 2 000. En Allemagne, Les Mills a transféré environ 2 600 clients payant par prélèvement automatique à son nouveau système avec GoCardless.