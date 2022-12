Comme un appel, nous avons eu l’envie de vous présenter Koala Télécom.

Koala Télécom est un opérateur de téléphonie fixe low-cost à destination des particuliers. Koala Telecom propose aux clients n'ayant pas de Box ou ne pouvant pas en avoir (de par leur situation géographique) une solution alternative à leur ex-opérateur. Une structure novatrice qui offre à ses clients des tarifs extrêmement bas. En effet, chez Koala Telecom, la liberté prime sur tout le reste. Pas de forfait, le client ne paie que ce qu’il consomme. Aucune durée d’engagement comme le proposent les concurrents ce qui offre à chacun le pouvoir de rester ou quitter l’opérateur. Une flexibilité bienvenue à l’heure du produit/service ultra personnalisé.

Le prélèvement : sans doute le meilleur moyen de gagner du temps et de l’argent.

Koala Telecom en pleine croissance était à la recherche d’une solution de paiement pour ses clients. Tant pour leur simplifier la vie que limiter le travail administratif relatif à leur facturation.

« Je voulais simplifier mes processus de paiements, limiter les rejets et gagner en agilité » commente Ygal Tmim, PDG de Koala Telecom.

Koala Telecom a retenu la solution GoCardless pour répondre à ses besoins et en finir avec ses frais de banques exorbitants. L’intégration au système d’information de Koala Télécom « est d’une simplicité extraordinaire » ajoute Ygal.

A date, 90% des clients de Koala Telecom sont prélevés grâce à la solution GoCardless. « Nous avons gagné 1 journée de travail/mois et économisé 5000€/an en utilisant cette solution de prélèvement », précise Ygal.

Les avantages

Prélèvements rejetés, défauts de carte bancaire, mandats, chèques sont autant de contraintes pour l’entreprise que ses clients. Ces moyens de paiement prennent du temps et coûtent de l’argent. Koala Telecom l’a bien compris et a initié avec GoCardless sa transformation numérique pour gérer plus simplement les paiements récurrents de ses clients.

Au-delà du gain de temps, Koala Telecom en a fini avec la lourde charge administrative liée à la gestion/défaut/refus de paiements. Et ses clients sont sereins car en quelques clics, ils ont pu valider le mandat autorisant le prélèvement automatique afin de ne plus se soucier du bon règlement ou non de leur facture auprès de Koala Telecom.