Moins de tâches administratives, plus de “digital nomad”

Groupe CPA propose des services de comptabilité, de paie et d’audit. Ses 15 associés dirigent une équipe de 250 collaborateurs qui accompagnent des PME de tous les secteurs d’activité à travers la France.

L’un de ces associés est Romain Joussellin. En 2022, dans le cadre de sa mission visant à augmenter l’automatisation, il s’est tourné vers l’offre de gestion comptable Pennylane intégrée à GoCardless pour la facturation et le prélèvement des factures.

Son objectif était clair et assez ambitieux : « Avec n’importe quelle nouvelle technologie, j’essaie de gagner du temps et de me rapprocher de mon rêve : travailler depuis un transat sur la plage avec juste un cocktail et un smartphone à la main », déclare Romain.

Une intégration magique

Lorsque Groupe CPA facture ses clients dans Pennylane, le prélèvement correspondant est automatiquement programmé dans GoCardless.

« Quand j’ai découvert que je pouvais prélever des paiements de cette façon, j’ai tout de suite su que cela me rapprocherait un peu plus de mon rêve », ajoute-t-il. « L’intégration entre Pennylane et GoCardless est tout simplement magique, il suffit de créer votre abonnement dans Pennylane et chaque paiement mensuel est automatiquement prélevé par GoCardless. »

Avant Pennylane et GoCardless, la facturation et le prélèvement des paiements se faisaient manuellement et prenaient du temps. Chaque étape était chronophage pour Romain et son équipe administrative. De plus, les systèmes bancaires n’offraient que peu de visibilité sur les statuts des paiements.

« Nous devions créer manuellement, et très soigneusement, chaque fichier de paiement et l’envoyer à la banque », précise Romain. « Ensuite, nous devions manuellement rapprocher chaque opération et c’est uniquement à ce moment-là que nous constations qu’un paiement avait échoué. »

Un gain de plusieurs jours

GoCardless a permis à Romain de gagner énormément de temps qu’il peut désormais consacrer à augmenter les revenus du cabinet.

« Avant d’utiliser GoCardless, je passais plusieurs jours par mois à facturer les clients et c’était compliqué de trouver du temps pour facturer les missions exceptionnelles qui génèrent des revenus supplémentaires conséquents », souligne-t-il.

« Aujourd’hui, nos opérations de facturation et de rapprochement se font quasiment toutes seules, je ne consacre plus qu’une journée par mois à la facturation des clients, au lieu de trois, et je peux me concentrer sur les paiements problématiques ou la facturation des projets à valeur élevée. Grâce à GoCardless, nous avons pu augmenter nos revenus et la réduction des coûts administratifs a amélioré nos marges. »

L’impact de GoCardless est également ressenti par les membres de l’équipe qui travaillent avec certains services de Groupe CPA qui n’utilisent pas encore GoCardless.

« Nous avions une collaboratrice administrative à temps plein dont le travail consistait à envoyer les factures et à prélever les paiements », déclare Romain. GoCardless lui a permis d’économiser quatre à cinq jours de tâches administratives par mois, du temps qu’elle a pu consacrer à recouvrer des créances. Aujourd’hui, elle dirige le service des tâches administratives du groupe et avoue qu’elle trouve horrible de devoir repasser à un processus manuel. »

GoCardless a également permis à Romain d’éviter certains échanges délicats avec des clients. « Par le passé, la faible visibilité sur les paiements pouvait faire que j’oublie de facturer des clients à temps », admet-il. « Appeler les clients plusieurs mois plus tard pour leur demander un paiement ne fait pas très sérieux pour un cabinet comptable et ne constitue pas une bonne expérience pour le client ! Mais grâce à GoCardless, chaque paiement est traité et nous pouvons aisément voir qui a payé et quand. »

Moins de 1 % des paiements échouent

Success+ de GoCardless veille à ce que seuls les échecs de paiement à priorité élevée soient signalés à Romain et à son équipe pour leur suivi. Cette fonction utilise l’intelligence des données de paiement et le machine learning pour réduire les échecs de paiement grâce aux représentations intelligentes qui identifient le meilleur moment pour retenter un paiement.

« Les échecs de paiement avec GoCardless représentent moins de 1 % et Success+ nous donne la tranquillité d’esprit de savoir que si un paiement échoue, il sera automatiquement relancé sans créer de travail supplémentaire pour nous jusqu’à ce que notre intervention soit absolument nécessaire », déclare Romain. « De plus, GoCardless ne prélève pas de frais pour les paiements qui échouent, à la différence des banques qui facturent de 5 à 15 euros à chaque échec. »

D’autres cabinets comptables pourraient bénéficier du service

Romain est persuadé que les comptables de France passent à côté d’une excellente occasion de travailler de façon plus efficacement en raison d’une approche conservatrice et d’évaluations coûts-avantages biaisées entourant les nouvelles technologies.

« Les cabinets comptables en France sont très attachés au travail avec les banques et le coût d’un abonnement mensuel avec un prestataire moderne tel que GoCardless est très différent de ce modèle », précise-t-il.

« Avec GoCardless, vous configurez et vous laissez faire, ce qui vous permet de récupérer un temps précieux pour vous occuper de votre activité. Après avoir constaté le succès de mon équipe avec GoCardless, les associés du reste du groupe ont tous hâte de s’inscrire. »