Partons à la découverte de Cassiopaie, une société d’externalisation de paie utilisant une plateforme full web qui permet le suivi, l’impression et la réalisation des paies pour les entreprises et experts-comptables.

Qui n’a jamais joué au célèbre jeu de société « La Bonne Paye » ? Replacée dans le contexte de l’entreprise, la paie est loin d’être un jeu d’enfant. C’est même très sérieux ! Car la paie est un peu le nerf de la guerre, tant pour l’entreprise qui les émet que pour les salariés qui l’attendent avec impatience. C’est aussi beaucoup de règles et de procédures à respecter, une charge administrative lourde pour toutes les entreprises.

Cassiopaie libère les entreprises de cette tâche. Basée à Villeurbanne, Cassiopaie est une société d’externalisation de la paie et de gestion des missions sociales. L’entreprise œuvre notamment aux côtés des experts-comptables pour assurer cette fonction auprès de leurs clients.

« Nous passions un temps astronomique à suivre nos factures, faire le rapprochement, relancer les clients pour obtenir leur règlement. Alors nous sommes partis en quête d’une solution qui nous permettrait de répondre à ce besoin, d’automatiser notre processus de paiement et prélèvement », commente Pierre Flory, gérant de Cassiopaie.

GoCardless offre une solution simple, efficace avec le meilleur rapport qualité/prix.

Cassiopaie a fait le choix d’intégrer la solution GoCardless. Ainsi, l’entreprise a réussi à fluidifier et simplifier la gestion de ses paiements. Pour cela, Cassiopaie a choisi le paiement par prélèvement. En effet, les revenus de Cassiopaie sont récurrents et proviennent en majeure partie des experts-comptables pour lesquels Cassiopaie assure la mission « paie » de leurs clients. Par le passé, l’entreprise se faisait régler par chèque ou virement. Ceci prenait du temps : suivi, réception, relance au besoin, dépôt à la banque, rapprochement, sans compter les frais bancaires associés.

« On a intégré GoCardless facilement. L’équipe support de GoCardless est très disponible, réactive et nous a accompagné de bout en bout. Le rapport qualité/prix de la solution a fini de nous convaincre. Désormais, le prélèvement est systématiquement proposé à nos clients. Nous leur fournissons le lien de mise en place du mandat et le tour est joué », précise Pierre Flory.

Les avantages

Cassiopaie s’est offert le luxe de la tranquillité, car désormais, le paiement de leurs clients est automatisé. Tout est géré depuis la solution GoCardless et offre une visibilité temps réel sur l’état des prélèvements et de la trésorerie. La tranquillité d’esprit également, car le suivi des paiements par prélèvement est plus aisé, ce qui réduit considérablement l’intervention humaine. En effet, les équipes Cassiopaie en charge de la gestion des règlements ont réduit leur temps d’administration dédié à leur suivi. « Si je devais résumer GoCardless, je dirais, simplicité, sécurité et gain de temps », conclut Pierre Flory.

En 2017, Cassiopaie va poursuivre son effort d’information et éducation auprès de ses clients pour passer les 50% de son portefeuille qui n’ont pas encore retenu la méthode de paiement par prélèvement. Cassiopaie prévoit d’augmenter son chiffre d’affaires de 35% en 2017 en se focalisant sur son cœur de métier : la paie.