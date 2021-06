La pièce manquante de votre moteur de croissance

La valeur économique des paiements récurrents

Dans un monde qui évolue de plus en plus vers les services par abonnement et s'éloigne progressivement de la possession physique du produit, les paiements récurrents constituent un enjeu plus fondamental que jamais pour les entreprises. Cependant, encaisser ce type de paiements s’accompagne de nombreux problèmes : coûts élevés, maintenance exigeante, churn élevé, conversion faible et délais de paiement longs.

IDC, le groupe de recherche international, a mené une étude sur la valeur économique des paiements récurrents prélevés avec GoCardless. Les résultats démontrent que GoCardless aide les marchands à créer et à capturer davantage de valeur à tous les niveaux de leur entreprise.

