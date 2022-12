Changement de prix pour charités déjà clientes

Je dispose d'un compte association. Cette évolution tarifaire s'applique-t-elle à moi ?

Si vous êtes une association avec SIREN, vous pouvez bénéficier de notre nouveau plan tarifaire destiné aux associations qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2022. Nous notifions actuellement tous les comptes associatifs GoCardless de ce changement. Si vous possédez un compte association GoCardless et n'avez pas encore reçu de notification à ce sujet, veuillez contacter un membre de l'équipe.

En quoi le plan tarifaire destiné aux associations est-il différent ?

Le plan tarifaire destiné aux associations avec SIREN et aux organisations à but non lucratif leur permet de bénéficier d'une réduction de 25 % sur les frais de transaction classiques pour tous nos programmes de prélèvement, ainsi que pour la fonction de paiement bancaire instantané, Instant Bank Pay. Actuellement, cette réduction ne s'applique pas :

Aux frais mensuels (GoCardless Plus/GoCardless Pro)

Aux frais de transaction à valeur élevée

Aux frais d'échec et de rejet de paiement (s'applique uniquement aux marchands en libre-service basés en Allemagne, en Autriche, et aux États-Unis)

Je suis une association, mais mon compte GoCardless indique que je suis une entreprise.

Si vous êtes une association ou une organisation à but non lucratif actuellement enregistrée en tant qu'entreprise sous votre compte GoCardless, nous vous suggérons de mettre à jour les détails de votre organisation dans votre tableau de bord GoCardless. Vous pourrez ainsi être éligible à notre nouveau plan tarifaire destiné aux associations qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Veuillez noter que nous devrons vérifier votre statut associatif avant de modifier votre compte. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Je suis une association qui utilise plusieurs programmes. Ces réductions peuvent-elles encore s'appliquer ?

La réduction de 25 % accordée à nos associations avec SIREN s'applique aux frais de transaction des prélèvements et de la fonction Instant Bank Pay dans le cadre de tous nos programmes GoCardless. Si vous procédez à la mise à jour de votre compte GoCardless en tant qu'association, ou si vous débutez avec GoCardless, sachez que les comptes associatifs n'ont pas accès aux paiements internationaux avec conversion de devises, et ne peuvent pas prélever de paiements avec les programmes suivants :

ACH (États-Unis)

autogiro (Suède)

betalingsservice (Danemark)

Pour tous les autres programmes de prélèvement (hormis les trois mentionnés ci-dessus), vous devrez ajouter un compte bancaire de versement dédié pour la devise concernée. De plus amples informations sur les programmes et les exigences applicables sont disponibles ici. Des renseignements sur les types d'entités commerciales que nous pouvons intégrer par pays sont consultables ici.

Je souhaite créer un nouveau compte GoCardless association, mais je ne suis pas basé(e) en France.

GoCardless est une société internationale, et nous mettons tout en œuvre pour augmenter le nombre de pays et de programmes que nous pouvons prendre en charge. Si vous êtes une association avec SIREN ou une organisation à but non lucratif et que vous souhaitez rejoindre GoCardless, sachez que cela n'est actuellement possible que si vous résidez dans l'un des pays suivants :

Royaume-Uni

Irlande

France

Allemagne

Espagne

Pour en savoir plus sur les pays que nous pouvons prendre en charge, veuillez cliquer ici.