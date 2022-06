Cómo calcular IBAN

La creación de la zona SEPA ha permitido fortalecer y agilizar la seguridad de los pagos en euro. Este espacio está formado por 36 países y se estableció tras la introducción del euro como moneda única. Todas las empresas y particulares que forman parte de él pueden enviar y recibir dinero bajo las mismas condiciones y obligaciones.

Anteriormente, hemos visto qué es el código Bic en el ámbito de las transferencias SEPA. En este artículo, te explicamos qué es el código IBAN, para qué sirve y cómo calcularlo.

Qué es el IBAN

El IBAN es el código de identificación de una cuenta bancaria y es el acrónimo de International Bank Account Number.

Entró en vigor tras la implementación de la zona SEPA y sustituyó el CCC para que las transferencias entre los países miembros pudieran realizarse de forma rápida y segura. El código IBAN también posee otra ventaja: todas las transferencias están sujetas a las mismas condiciones que las operaciones nacionales, por lo que no se cobrarán comisiones para efectuarlas.

El código IBAN está compuesto por un máximo de 34 caracteres, entre letras y números, y sirve para hacer pagos rápidos y seguros tanto a nivel nacional como internacional.

Cada bloque de números proporciona información sobre la cuenta y la estructura es la siguiente:

Los dos primeros caracteres indican el código del país en el que está ubicada la cuenta. En el caso de España, el «ES».

Los dos números siguientes son dígitos de control de la cuenta.

El resto de dígitos componen el antiguo número de cuenta (CCC), en el que las cuatro primeras cifras indican la entidad; las cuatro siguientes, la oficina. Siguen dos dígitos de control y el número de cuenta, que está compuesto por 10 cifras.

Cómo calcular el código IBAN

Para calcular el IBAN sepa a partir del número de cuenta, podemos utilizar calculadoras específicas que se encuentran en internet o en cualquiera entidad bancaria.

También se puede localizar en los documentos proporcionados por la entidad en el momento de la firma del contrato o en la banca móvil.

